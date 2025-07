Odlične vijesti za Waymo: Zatvorena istraga o prometnim nesrećama robotaksija

Nakon više od godine dana, američka Nacionalna uprava za sigurnost u cestovnom prometu (NHTSA) dovršila je istragu koju je pokrenula protiv robotaksi kompanije Waymo. Ova tvrtka, koja je dio Googlea, odnosno Alphabeta, već godinama pruža usluge taksi prijevoza putem svojih automobila u kojima nema vozača. Usluga je dostupna na nekoliko američkih tržišta, uz određena ograničenja, a nakon prijeđenih milijuna kilometara, nije zabilježena niti jedna ozbiljna prometna nesreća s težim ozljedama.

Najbolji vozač na svijetu

Na temelju svih tih podataka, iz Wayma se često hvale kako je njihov Waymo Driver, odnosno autonomna tehnologija, najbolji vozač na svijetu.

Iako je njihova tehnologija zaista fantastična, ipak nije savršena, što je pokazala i spomenuta istraga. Njom je obuhvaćena serija manjih nesreća, kao i kršenje prometnih pravila te neočekivano ponašanja Waymovih robotaksija u nekim situacijama. Među inim, zabilježena je nesreća u kojoj se Waymov automobil zabio u rasvjetni stup, a pokazalo se i kako vozila, odnosno tehnologija ne reagiraju dobro na neke prepreke na cestama poput lanaca i objekata kao što su rampe.

Dobra vijest vijest za Google jest što NHTSA neće poduzimati nikakve daljnje akcije protiv ove tvrtke. U objašnjenju svoje odluke, naglašava se kako je Waymo u dva navrata (jednom prošle, a jednom u svibnju ove godine), već nadogradio softver za autonomnu vožnju. S tim nadogradnjama trebali bi biti riješeni spomenuti problemi poput npr. nemogućnosti raspoznavanja prepreka na cestama koje vozači mogu jednostavno prepoznati i drugih.

Zadovoljstvo u Waymu

Iz Wayma su, naravno, zadovoljni odlukom agencije. U Waymu je prioritet posvećenost sigurnosti i zadovoljni smo što je NHTSA završila istragu i zatvorila naš slučaj, komentirali su iz tvrtke.

Waymo na tržištima u San Franciscu, Los Angelesu, Phoenixu i Austinu ima više od 1500 autonomnih automobila koji svaki tjedan obavljaju više od 250 tisuća vožnji. Dakle, njihovi automobili u kojima nema vozača i kojima u potpunosti upravljaju računala mjesečno odrade oko milijun vožnji (koje putnici plaćaju) i to bez većih problema.

Greške se, naravno, događaju, no puno rjeđe u odnosu na prometne prekršaje i greške koje rade ljudi za volanom, a kada do njih i dođe, one su mogu brzo riješiti nadogradnjom sustava.

Izvor: Reuters