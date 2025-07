Google najavio novu AI opciju koja će olakšati pretraživanje

Umjetna inteligencija radikalno je promijenila način na koji korisnici pretražuju internet. Ta promjena pokazala se prilično dobrom za same korisnike, no dovodi do očaja izdavače i vlasnike internetskih stranica kojima je značajno pao broj pregleda i posjeta. Naime, umjesto da odgovor na svoje pitanje pretražuju na stranicama, korisnici danas postave pitanje nekom AI chatbotu i na to pitanje dobiju brz i direktan odgovor.

Najpopularniji takav chatbot je, naravno, ChatGPT, a s obzirom na to da je Googleov glavni proizvod upravo tražilica, iz ove su kompanije morali reagirati i predstaviti vlastita AI rješenja. Osim chatbota Gemini, Google je počeo s testiranjima AI moda pretraživanja, a ovu su tehnologiju implementirali i u klasično pretraživanje kroz opciju AI Overviews.

Riječ je o kratkom odgovoru na upit pretraživanja koji se pojavljuje pri vrhu tražilice te se pokazalo da je mnogima samo takav odgovor i dovoljan. Prema jednom nedavnom istraživanju, za pretrage kojima se prikazuje AI sažetak odgovora, puno je manja vjerojatnost da će korisnici kliknuti na linkove koji se prikazuju ispod tog sažetka i koji korisnike vode na internetske stranice na kojima mogu saznati više o onome što ih zanima.

Google je prošli tjedan najavio još jednu opciju za svoju tražilicu koja je također bazirana na umjetnoj inteligenciji. Riječ je o za sada eksperimentalnoj opciji nazvanoj Web Guide koja je bazirana na Geminiju, a trebala bi korisnicima olakšati pretraživanje, tj. dobivanje rezultata koji su im važni.

Nije dostupna svima

Na Googleovom blogu objasnili su kako radi taj alat na temelju upita pretraživanja “kako sam putovati po Japanu”. Web Guide neće prikazati sve rezultate jedan ispod drugog, kao sada, već će ih grupirati u različite kategorije kako bi korisnici mogli pronaći upravo ono što ih konkretno zanima. Prikazane su tako kategorije poput “sveobuhvatnog vodiča za solo putovanja po Japanu”, zatim “osobna iskustva i savjeti solo putnika” te “preporuke za sigurnost i odredišta”.

Ovisno o kategoriji koja vas zanima, moguće je prikazati više rezultata pretraživanja vezanih uz te specifične teme. Također, čini se kako će se i u vrhu tih kategorija prikazivati AI sažeci koji bi trebali pomoći korisnicima pri dobivanju rezultata pretraživanja.

Ova je opcija za početak dostupna samo za korisnike Search Laba koji žele među prvima isprobati Googleova eksperimentalne opcije, a kako AI postaje sve popularnija i pri pretraživanju, za očekivati je kako će s vremenom postati dostupna svim korisnicima.

Izvor: Engadget