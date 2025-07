Radikalna promjena pretraživanja interneta: Jeste li i vi promijenili način guglanja?

Predstavljanje ChatGPT-a označilo je veliku prekretnicu u tehnološkoj industriji i trenutak nakon kojeg puno stvari više nikada neće biti iste. Generativna AI radikalno je promijenila način na koji ljudi rade, komuniciraju, stvaraju, ali i - pretražuju internet.

Zašto gubiti vrijeme na guglanje i pretraživanje brojnih internetskih stranica, kada je sada dovoljno samo postaviti pitanje AI chatbotu i odmah dobiti odgovor do kojeg bi vjerojatno došli surfanjem interneta. Ponekad čak nije potrebno niti koristiti ChatGPT ili Googleov Gemini, već ono što vas zanima možete dobiti putem AI Overviewsa.

Riječ je o sažetku teme koju pretražujete, a koji vam se prikaže pri vrhu stranice kada nešto guglate - taj sažetak baziran je na Googleovoj umjetnoj inteligenciji. Često AI Overviews korisnicima daje upravo onaj odgovor koji traže, što je odlična vijest za sve koji pretražuju internet jer im olakšava i ubrzava pretraživanje mreže jer nema potrebe za otvaranjem brojnih stranica kako bi na njima naši odgovor na svoj upit.

No za neke to ipak nije dobra vijest. Naime, ako nešto guglate i Google vas odvede na stranicu na kojoj ćete to potražiti i pročitati, time se povećavaju posjeti toj stranici. To je, naravno, od velike važnosti jer, kako se mnoge stranice financiraju od oglasa, broj pregleda utječe i na prihode. Matematika je tu prilično jasna - ako broj posjeta pada, smanjit će se i broj prikaza reklama na stranici, što će se odraziti i na pad zarade.

Loše vijesti za izdavače

O padu posjećenosti stranica zbog umjetne inteligencije govori se već neko vrijeme, a to je potvrdilo i nedavno istraživanje Pew Research Centera. Oni su analizirali podatke 900 osoba tijekom ožujka ove godine, a analiza njihovih navika pretraživanja pokazala je kako će oni puno rjeđe kliknuti na prikazane poveznice, ako se na vrhu stranice nalazi AI sažetak.

Bez AI Overviewa, postotak klikova na linkove iznosio je 15 posto, dok je taj postotak u slučaju da postoji AI sažetak pao na - 8 posto. Zanimljivo, ova je analiza pokazala i kako će korisnici kliknuti na link priložen uz sažetak, a na kojem se nalazi izvor tog sažetka u samo jedan posto slučajeva.

Ono što posebno može zabrinuti sve kojima život ovisi o klikova s Googlea, jest da većina korisnika, nakon što dobije odgovor u obliku AI sažetka, prekida sa surfanjem.

Korištenje AI sažetaka, što je trend koji ne samo da neće nestati, već možemo očekivati da će s vremenom AI rezultati pojavljivati sve više, svakako nije dobra vijest za izdavače, no kako naglašavaju na Ars Tehnici - zato prihodi Googlea nikada nisu bili veći.

Izvor: Ars Tehnica