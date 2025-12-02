Nakon što su se pojavili prvi alati generativne umjetne inteligencije za stvaranje videozapisa iz tekstualnih upisa, jedan od najpoznatijih videa koji se brzo proširio internetom bio je onaj u kojem Will Smith jede špagete. Za mnoge taj je video bio dokaz koliko je ova tehnologija nesavršena i koliko je daleko od toga da se s njom mogu napraviti kvalitetni videozapisi za koje ljudi neće moći primijetiti razliku između stvarnih i AI generiranih videa.

No kako su tijekom godina napredovali alati poput ChatGPT-a, Geminija te alati za stvaranje slika iz tekstualnog upita, tako je ostvaren i nevjerojatan napredak na polju generiranja AI videa. Dovoljno je pogledati samo kako danas izgledaju videozapisi napravljeni putem posljednje generacije OpenAI-jeve Sore i jasno je da je granica između realnosti i deepfakea sve tanja - ako uopće više i postoji.

Postoji li više granica između stvarnih i lažnih videa?

Koliko je napredak postignut na području AI videa najbolje možemo vidjeti upravo na primjeru Willa Smitha i videa sa špagetima. Dok je prije nekoliko godina taj video bio prilično redikulozan i nakon jedne sekunde svima je bilo jasno kako je riječ o videu stvorenog putem AI alata, ove su godine objavljeni novi videozapisi generirani putem AI alata sa istim tekstualnim upisom, a rezultat je, naravno, potpuno drukčiji.

Već prošle godine pojavio se prilično realan video napravljen putem kineskog AI modela MiniMax, no niti taj video nije bio u potpunosti savršen. Ove godine na platformi X objavljen je novi video napravljen putem Googleova modela Veo 3.1 koji se gotovo pa približio savršenstvu.

Na tržištu je dostupno više takvih alata - od Sore, preko Googleova Veo modela pa do Muskova Grok Imaginea. Jasno je kako će s vremenom takvi alati postajati sve bolji te će se AI generirani videozapisi sve češće koristiti. Npr. danas se već neke reklame u potpunosti stvaraju putem ove tehnologije, a jasno je kako će se AI sve više koristiti i u filmovima.

No postoji i mračna strana takvih AI alata za generiranje videa. Putem njih mogu se stvarati lažni videozapisi koji se, širenjem po mreži mogu prikazati kao stvarni te izazvati radikalne reakcije ljudi pa do stvaranja deepfake pornografije koja može imati strašne posljedice.

Izvor: Business Insider

