OpenAI objavio je kako su svoju popularnu aplikaciju za stvaranje videozapisa pomoću umjetne inteligencije, Sora, učinili dostupnom i za korisnike Android uređaja.

The Sora app is now available on Android in:



Canada

Japan

Korea

Taiwan

Thailand

US

Vietnam pic.twitter.com/wmx5KU4VM1 — Sora (@soraofficialapp) November 4, 2025

Podsjetimo, Sora je lansirana u rujnu 2025. kao aplikacija za Appleove uređaje i odmah je postala među najpopularnijima.

Prema podacima OpenAI-ja, Sora je u manje od pet dana nakon lansiranja dosegla milijun preuzimanja, a trenutno drži visoko 5. mjesto na Appleovoj listi najboljih besplatnih aplikacija.

Korisnici jednostavnim tekstualnim uputama mogu stvoriti prilično uvjerljiv video duljine do 10 sekundi, što je rezultiralo poplavom takvih lažnih videa diljem društvenih mreža i video platformi.

Iako Sora automatski stavlja žig na takva videa, kako bi drugi gledatelji znali da se radi o AI generiranom videu, na internetu su se veoma brzo pojavile stranice koje taj žig uklanjaju, što je unijelo pomutnju jer su mnogi gledatelji povjerovali da se radi o stvarnom videu.

Iz OpenAI-ja ističu kako će Sora za Android biti dostupna korisnicima u SAD-u, Kanadi, Japanu, Južnoj Koreji, Tajvanu, Tajlandu i Vijetnamu, ali ne i u Europi.

Kako je u objavi na platformi X istaknuo voditelj Sore u OpenAI-ju Bill Peebles, rade i na tome da aplikacija bude dostupna europskim korisnicima. No, nije ponudio nikakve konkretne informacije o tome kad bi se to moglo dogoditi.

working on it! more to share here soon — Bill Peebles (@billpeeb) November 4, 2025

Podsjetimo, EU ima stroža pravila kad je u pitanju umjetna inteligencija, tako da velike tvrtke koje nude svoje AI alate često moraju prilagođavati te alate europskim pravilima, što uzrokuje njihovu kasniju dostupnost u EU ili čak njihovu potpunu nedostupnost.