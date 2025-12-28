Bijeg od zaslona mobitela i računala postaje luksuz za koji su mnogi spremni platiti. Industrija digitalnog detoksa koja obuhvaća aplikacije, minimalističke telefone, wellness-retreate i putovanja, danas je globalno tržište vrijedno oko 2,3 milijarde eura, a predviđa se da će se udvostručiti do 2033. godine, piše Quynh Hoang, predavačica marketinga i potrošnje na britanskom Sveučilištu u Leicesteru, u komentaru za časopis The Conversation.

Proizvođači poput Light Phonea, Punkta, Wisephonea i Nokije prodaju vrhunskevtakozvane "glupe telefone", dok pretplatničke aplikacije za blokiranje internetskih stranica poput Freedom, Forest, Offtime i RescueTime pretvaraju suzdržanost u profit. Turizam bez tehnologije također je prihvatio taj trend, promovirajući odvajanje od tehnologije kao luksuzno iskustvo.

Ipak, novo istraživanje koje Hoang provela zajedno s kolegama s britanskog Sveučilišta Lancaster sugerira da te komercijalne metode rijetko mijenjaju temeljne navike, služeći uglavnom tek kao privremena pauza. Tijekom 12 mjeseci istraživali su aktivnosti i rasprave članova zajednice NoSurf na Redditu, u kombinaciji s 21 dubinskim intervjuom s korisnicima iste navedene Reddit zajednice iz različitih zemalja. Iz toga se pokazalo da korisnici često prepuštaju samodisciplinu uređajima, umjesto da se aktivno suoče s vlastitim digitalnim porivima.

Joan, jedna od članica NoSurfa, opisala je svoje oslanjanje na aplikacije za blokiranje digitalne ovisnosti. Za mene se radi manje o korištenju volje, koja je dragocjen resurs… i više o uklanjanju potrebe da uopće koristim volju, rekla je. Filozof Slavoj Žižek naziva takvo prepuštanje “interpasivnošću”, što stvara “lažnu aktivnost”, gdje potrošačka rješenja zapravo ne mijenjaju individualno ponašanje.

Zajednički pristupi pokazuju potencijal

Neke zemlje eksperimentiraju sa sustavnim rješenjima. U Japanu, Japanski grad Toyoake nudi tako smjernice za korištenje pametnih telefona u cijelom gradu, potičući time zajednička obiteljska pravila. U gradu Vadgaonu na zapadu Indije, stanovnici prakticiraju večernje 90-minutno isključivanje tehnologije, pretvarajući pandemijske navike u zajedničke rituale. Južna Koreja nedavno je zabranila korištenje mobitela u školskim učionicama od ožujka 2026. godine, a istraživanja iz Nizozemske pokazuju da slične mjere poboljšavaju koncentraciju učenika.

Hoang smatra da tehnološke tvrtke trebaju nadmašiti kozmetičke funkcije digitalne dobrobiti, dok bi vlade mogle kombinirati pravila s potporom zajednice. Također nudi osobne savjete kako izbjeći zamke komercijalnog digitalnog detoksa, koji to nije:

- nemojte prepuštati svoju odgovornost nekom ili nečem drugom,

- pripazite da vrijeme provedeno offline ne završite dijeleći ga na internetu,

- pokušajte se odvojiti od tehnologije zajedno s drugima,

- prigrlite dosadu kao prostor za refleksiju.

Individualni proizvodi za detoksikaciju mogu pružiti tek kratkotrajno olakšanje, no Hoang ističe važnost zajedničkih i sustavnih strategija kako bismo bolje uravnotežili vrijeme provedeno s tehnologijom.