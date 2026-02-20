Nastanak crne rupe može biti silovit događaj u kojem masivna umiruća zvijezda eksplodira, a njezini se ostaci urušavaju u iznimno gusto tijelo s gravitacijom toliko snažnom da joj čak ni svjetlost ne može pobjeći, no nova opažanja pokazuju da taj proces nekad može biti i poprilično miran.

Znanstvenici su pratili veliku i sjajnu zvijezdu koja je u završnim fazama svog života praktički nestala iz njihovog vidokruga jer se vjerojatno preobrazila u crnu rupu bez eksplozije supernove.

Sada ju je moguće detektirati samo zbog suptilnog isijavanja preostalog plina i prašine koji se zagrijavaju dok ih usisava nezaustavljiva gravitacijska sila novonastale crne rupe.

Zvijezda nazvana M31-2014-DS1 nalazila se u galaksiji Andromeda, susjedu naše Mliječne staze, udaljenoj oko 2,5 milijuna svjetlosnih godina od Zemlje.

Znanstvenici smatraju da M31-2014-DS1 daje dosad najčvršći dokaz da se crna rupa može formirati bez supernove. Prateći podatke prikupljene kroz četiri desetljeća, uočili su da je zvijezda bila postojano sjajna do 2014. godine, 2015. je dodatno posvijetlila, pa gotovo nestala, što odgovara modelu pretvaranja u crnu rupu.

Ovo pruža opservacijski dokaz formiranja crne rupe u stvarnom vremenu i sugerira da mnoge crne rupe mogu nastati bez eksplozije supernove, izjavio je astrofizičar Kishalay De s Instituta Flatiron i Sveučilišta Columbia u New Yorku, vodeći autor istraživanja objavljenog u časopisu Science.

Iako znanstvenici više od 50 godina znaju za postojanje crnih rupa, promatrački dokazi o tome kako točno one nastaju i dalje su veoma oskudni, piše Reuters.