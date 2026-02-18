Nova korejska inovacija mogla bi promijeniti tretmane gubitka kose zahvaljujući udobnoj svjetlosnoj kapi za tretman kose, dizajniranoj upravo za udobnost, ali i stil. Za razliku od sadašnjih krutih kaciga za tretman kose i vlasišta, ova nova kapa pristaje uz vlasište i može se nositi u javnosti bez izazivanja začuđenih pogleda.

Tehnologija koristi blisko-infracrvene valne duljine precizno podešene za ciljane ljudske dermalne papilarne stanice (hDPC), ključne u regeneraciji folikula dlake. Laboratorijski eksperimenti pokazali su da sustav smanjuje promjene stanica kose povezane sa starenjem za gotovo 92 posto u usporedbi s netretiranim stanicama, što je znatno više od uobičajene terapije crvenim svjetlom. To je istraživanje objavljeno u časopisu Nature Communications.

Zbog toga što su OLED diode tanke i fleksibilne, one se mogu čvrsto prilagoditi zakrivljenoj površini vlasišta, osiguravajući jednoličnu stimulaciju svjetlom po cijelom području vlasišta, objašnjava elektroinženjer Kyung Cheol Choi s Korejskog instituta za naprednu znanost i tehnologiju (KAIST) i jedan od autora studije, u objavi na stranicama tog instituta.

Ta kapa koristi organske diode koje emitiraju svjetlo (OLED), koje proizvode difuzno i ravnomjerno raspoređeno svjetlo, za razliku od fokusiranih zraka LED dioda ili lasera.

Starenje folikula dlake doprinosi mnogim oblicima gubitka kose, uključujući nasljedni uzorak ćelavosti, najčešći oblik u svijetu. Stari folikuli proizvode β-galaktozidazu, biomarker prvi put opisan 1995. godine, koji se danas koristi za mjerenje učinkovitosti tretmana protiv gubitka kose.

Znanstvenici KAIST-a otkrili su da stanice izložene njihovom prilagođenom blisko-infracrvenom OLED svjetlu (730–740 nm svjetlosne valne duljine) imaju 92 posto manje pokazatelja starenja u usporedbi sa stanicama tretiranim crvenim OLED svjetlom.

Postojeći tretmani gubitka kose i dalje su ograničeni. Topikalni minoksidil usporava gubitak kose kod nekih korisnika, dok oralni finasterid (Propecia) nosi nuspojave poput erektilne disfunkcije, bolova u dojkama ili testisima te depresije, a nije odobren za žene. Niskopostotna terapija svjetlom pokazuje djelomičnu učinkovitost, ali tu postoji prostor za poboljšanje.

U budućnosti planiramo provjeriti sigurnost i učinkovitost kroz predkliničke studije i postupno procijeniti potencijal za stvarne terapijske primjene, kaže na kraju Choi.