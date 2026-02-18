Nova korejska inovacija mogla bi promijeniti tretmane gubitka kose zahvaljujući udobnoj svjetlosnoj kapi za tretman kose, dizajniranoj upravo za udobnost, ali i stil. Za razliku od sadašnjih krutih kaciga za tretman kose i vlasišta, ova nova kapa pristaje uz vlasište i može se nositi u javnosti bez izazivanja začuđenih pogleda.tri vijesti o kojima se priča Spretniji i od mnogih ljudi VIDEO Ovaj je robot dobio mač u ruke, a ono što je uslijedio ostavlja bez daha Veliki uspjeh Početak kraja za vozače kamiona? Aurora pokazala zašto čovjek ne može konkurirati tehnologiji LongShot Ovaj američki napredni dron mogao bi iz temelja promijeniti pravila zračne nadmoći
Tehnologija koristi blisko-infracrvene valne duljine precizno podešene za ciljane ljudske dermalne papilarne stanice (hDPC), ključne u regeneraciji folikula dlake. Laboratorijski eksperimenti pokazali su da sustav smanjuje promjene stanica kose povezane sa starenjem za gotovo 92 posto u usporedbi s netretiranim stanicama, što je znatno više od uobičajene terapije crvenim svjetlom. To je istraživanje objavljeno u časopisu Nature Communications.
Zbog toga što su OLED diode tanke i fleksibilne, one se mogu čvrsto prilagoditi zakrivljenoj površini vlasišta, osiguravajući jednoličnu stimulaciju svjetlom po cijelom području vlasišta, objašnjava elektroinženjer Kyung Cheol Choi s Korejskog instituta za naprednu znanost i tehnologiju (KAIST) i jedan od autora studije, u objavi na stranicama tog instituta.
Ta kapa koristi organske diode koje emitiraju svjetlo (OLED), koje proizvode difuzno i ravnomjerno raspoređeno svjetlo, za razliku od fokusiranih zraka LED dioda ili lasera.
Starenje folikula dlake doprinosi mnogim oblicima gubitka kose, uključujući nasljedni uzorak ćelavosti, najčešći oblik u svijetu. Stari folikuli proizvode β-galaktozidazu, biomarker prvi put opisan 1995. godine, koji se danas koristi za mjerenje učinkovitosti tretmana protiv gubitka kose.
Znanstvenici KAIST-a otkrili su da stanice izložene njihovom prilagođenom blisko-infracrvenom OLED svjetlu (730–740 nm svjetlosne valne duljine) imaju 92 posto manje pokazatelja starenja u usporedbi sa stanicama tretiranim crvenim OLED svjetlom.
Postojeći tretmani gubitka kose i dalje su ograničeni. Topikalni minoksidil usporava gubitak kose kod nekih korisnika, dok oralni finasterid (Propecia) nosi nuspojave poput erektilne disfunkcije, bolova u dojkama ili testisima te depresije, a nije odobren za žene. Niskopostotna terapija svjetlom pokazuje djelomičnu učinkovitost, ali tu postoji prostor za poboljšanje.
U budućnosti planiramo provjeriti sigurnost i učinkovitost kroz predkliničke studije i postupno procijeniti potencijal za stvarne terapijske primjene, kaže na kraju Choi.