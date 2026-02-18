Kada je CEO Anthropica Dario Amodei objavio svoje pesimistično upozorenje o krvoproliću na tržištu rada tijekom sljedećih pet godina, poseban naglasak stavio je na početne, odnosno junior pozicije. Riječ je o pozicijama za zaposlenike koji nemaju toliku razinu znanja i iskustva, no s vremenom mogu brzo napredovati i raditi sve zahtjevnije poslove.

Ali umjesto da zapošljavaju i plaćaju ljude s manje znanja i iskustva, brojne kompanije već sada koriste umjetnu inteligenciju i čini se kako je to smjer u kojem će nastaviti i u budućnosti. To, naravno, nisu dobre vijesti za sve oni koji tek dolaze na tržište rada i nemaju dovoljno znanja i iskustva za struku za koju su se godinama obrazovali jer neće moći konkurirati umjetnoj inteligenciji.

Iako je ton na tržištu rada, pogotovo za takve pozicije prilično pesimističan, dobre vijesti stižu iz IBM-a. Ova je tvrtka najavila kako na američkom tržištu namjerava utrostručiti zapošljavanje upravo za takve početne pozicije. Radna mjesta prvenstveno će se odnositi na zadatke koji zahtijevaju ljudsku prosudbu, interakciju s klijentima kao i nadzor nad sustavima umjetne inteligencije.

Dugoročno razmišljanje

Glavna direktorica za ljudske resurse u IBM-u Nickle LaMoreaux objasnila je razloge zašto su se odlučili za ovaj potez u trenutku kada konkurencija razmišlja o otkazima. Riječ je o - ulaganju u budućnost: Kompanije koje će za tri do pet godina biti najuspješnije bit će one koje su u ovom okruženju udvostručile zapošljavanje na početnim pozicijama. Naime, ona vjeruje kako će, zahvaljujući tom potezu, dobiti zaposlenike koji će razviti potrebne vještine i znanja, što će dugoročno stvoriti veću vrijednost za kompaniju.

IBM tako traži osobe koji će biti zadužene za razvoj softvera i sve one poslove za koje drugi kažu da AI može raditi.

Inače, ova odluka predstavlja promjenu u odnosu na neka ranija razmišljanja čelnika IBM-a. Prije dvije godina izvršni direktor tvrtke Arvind Krishna rekao je kako će kroz 5 godina AI zamijeniti čak 30 posto pozicija u IBM-u te da očekuje da će usporiti zapošljavanje ljudi koje bi jednom u budućnosti mogla zamijeniti umjetna inteligencija.

Iako, naravno, IBM koristi ovu tehnologiju u svojim različitim poslovnim procesima, čini se kako su promijenili raniji stav te sada gledaju što je dugoročno najbolje za tu tvrtku, a to, čini se, nije jednostavna zamjena ljudi s naprednom tehnologijom.

Izvor: Tech Spot