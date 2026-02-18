Globalni manjak memorijskih čipova, koji je već pogodio pametne telefone i igraće konzole, sada stvara pritisak i na proizvođače automobila, izravno utječući na cijene i dostupnost automobila, što kupcima donosi dodatne troškove i neizvjesnost.

Na konferenciji Wolfe Research o automobilskoj tehnologiji i poluvodičima u New Yorku, glavna financijska direktorica Forda Sherry House izravno je govorila o tom problemu.

Ovo je nešto čime aktivno upravljamo. U ovom trenutku vjerujemo da imamo pristup dostatnim količinama opskrbe, ali primjećujemo pritisak na cijene, i to smo uključili u naše buduće planove, rekla je House, a prenosi portal The Drive. Njezine izjave predstavljaju jedno od jasnijih javnih očitovanja nekog velikog proizvođača automobila o problemu globalne nestašice čipova.

Upozorenja analitičara i preusmjeravanje proizvodnje na potrebe umjetne inteligencije

Stručnjaci već mjesecima upozoravaju na pogoršanje situacije.

Već vidimo znakove panične kupnje memorijskih čipova unutar automobilskog sektora, izjavio je analitičar Counterpoint Researcha za Bloomberg, u izvješću objavljenom u ponedjeljak. Takva kupnja dodatno opterećuje opskrbne lance koji su ionako već pod pritiskom.

Samsung, SK Hynix i Micron, tri vodeća svjetska proizvođača memorijskih čipova, preusmjerili su proizvodne kapacitete na čipove za podatkovne centre umjetne inteligencije. Zbog toga je smanjena dostupnost NAND memorije i radne memorije (RAM) za druge industrije. Modul radne memorije od 16 GB koji je prije sedam godina stajao oko 101 euro sada se prodaje za približno 221 euro, iako je riječ o zastarjeloj tehnologiji.

U objavi na blogu još iz 2023. godine Micron je naveo da je prosječno vozilo tada sadržavalo 90 GB memorije te predvidio da će se ta količina do 2026. godine utrostručiti. Ironično, Micron je nedavno odlučio zatvoriti Crucial, svoj brend potrošačke radne memorije, kako bi dao prednost potražnji podatkovnih centara tvrtki poput Amazona, Googlea, Mete, Microsofta i OpenAI-ja.