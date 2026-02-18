Njemačka javna televizija ZDF u utorak se ispričala jer je u prilogu o deportacijama djece koju provodi američka Služba za imigraciju i carinu (ICE) emitirala snimke generirane umjetnom inteligencijom (AI) bez odgovarajućeg objašnjenja.tri vijesti o kojima se priča Spretniji i od mnogih ljudi VIDEO Ovaj je robot dobio mač u ruke, a ono što je uslijedio ostavlja bez daha Nova tehnologija Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa Veliki uspjeh Početak kraja za vozače kamiona? Aurora pokazala zašto čovjek ne može konkurirati tehnologiji
Zamjenica glavnog urednika Anne Gellinek rekla je da materijal prikazan u informativnom programu u nedjelju navečer nije zadovoljio standarde ZDF-a i nije trebao biti emitiran.
Prilog je sadržavao sekvencu generiranu umjetnom inteligencijom koja prikazuje ženu i dvoje djece koje snage sigurnosti odvode s ulice.
Druga scena koja je prikazala privođenje djeteta na Floridi bila je autentična, no datira iz 2022. i također nije bila pravilno označena.
S televizije su poručili da je pogreška ispravljena, a videozapis naknadno prilagođen.
Nathanael Liminski, ministar za medije savezne pokrajine Sjeverne Rajne-Vestfalije, propust je nazvao nedopustivim.
Javni radiotelevizijski servis ima dužnost pridonijeti oblikovanju javnog mnijenja pružanjem pouzdanih i uravnoteženih informacija, rekao je Liminski za časopis Stern.