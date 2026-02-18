Njemačka javna televizija ZDF u utorak se ispričala jer je u prilogu o deportacijama djece koju provodi američka Služba za imigraciju i carinu (ICE) emitirala snimke generirane umjetnom inteligencijom (AI) bez odgovarajućeg objašnjenja.

Zamjenica glavnog urednika Anne Gellinek rekla je da materijal prikazan u informativnom programu u nedjelju navečer nije zadovoljio standarde ZDF-a i nije trebao biti emitiran.

Prilog je sadržavao sekvencu generiranu umjetnom inteligencijom koja prikazuje ženu i dvoje djece koje snage sigurnosti odvode s ulice.

Druga scena koja je prikazala privođenje djeteta na Floridi bila je autentična, no datira iz 2022. i također nije bila pravilno označena.

S televizije su poručili da je pogreška ispravljena, a videozapis naknadno prilagođen.

Nathanael Liminski, ministar za medije savezne pokrajine Sjeverne Rajne-Vestfalije, propust je nazvao nedopustivim.

Javni radiotelevizijski servis ima dužnost pridonijeti oblikovanju javnog mnijenja pružanjem pouzdanih i uravnoteženih informacija, rekao je Liminski za časopis Stern.