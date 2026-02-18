Korisnici WhatsAppa u Europi dobili su priliku napraviti ono o čemu se dugo priča - dopisivati se s korisnicima iz drugih aplikacija, a da pri tome ne moraju napustiti WhatsApp aplikaciju.

U prijevodu, WhatsApp sad dopušta integraciju drugih aplikacija u svoj chat.

Kako su najavili još u studenom 2025., zbog pritiska iz Europske komisije i odredbi europskog Akta o digitalnom tržištu, morali su europskim korisnicima dati mogućnost razgovora s drugim korisnicima putem trećih aplikacija.

Nakon uspješnog testiranja, opcija da korisnici WhatsAppa direktno razgovaraju s korisnicima trećih aplikacija bit će dostupna u Europi, izvijestili su tada iz Mete te dodali kako se radi o značajnom koraku u usklađivanju WhatsAppa s europskim zahtjevima.

No, postoji kvaka. Za sad su kao aplikacije koje su interoperabilne s WhatsAppom navedene tek BirdyChat i Haiket. Radi se o dvijema relativno novim aplikacijama napravljenima u Europi, koje su prve na WhatsAppovoj listi odobrenih aplikacija.

Za sad nije poznato kad će biti omogućeno dopisivanje s korisnicima drugih aplikacija.

Želite li isprobati kako cijela stvar funkcionira, dovoljno je da otvorite WhatsApp na svom pametnom telefonu (jer ova opcija ne funkcionira na webu ili desktop aplikaciji) te tamo odaberete Postavke. Na vrhu ekrana bi vam se trebala pojaviti ponuda da uključite i druge aplikacije u WhatsApp chat.

Nakon toga je dovoljno samo slijediti upute na ekranu.

Korisnici mogu dijeliti poruke, slike, glasovne poruke, videa i dokumente iz WhatsAppa i primati ih iz drugih aplikacija.

Za one koji ne žele iskoristiti ovu mogućnost, uvijek postoji opcija da isključe razmjenu poruka s trećim stranama u svojim postavkama.