Roby, humanoidni robot kojeg je predstavila slovenska tvrtka Vandri Robotics, u srijedu je odbio skočiti sa Starog mosta u Mostaru, te je oponašao poteze Brucea Leea, nasmijavši okupljene na svom prvom službenom nastupu u Bosni i Hercegovini.

Na pitanje o tome hoće li skočiti s mosta, Roby je uz smijeh odgovorio: To ne bi bilo dobro za moju bateriju.

Stari most, dio UNESCO-e kulturne baštine, izgrađen je u obliku poluluka te je zbog kiše bio klizav pa je robot imao manjih problema prilikom šetnje. No, na kraju je uspješno završio pohod.

Nakon šetnje kroz povijesnu jezgru grada humanoidni robot Roby je obišao i statuu Brucea Leeja, gdje je izveo kratku demonstraciju pokreta inspiriranih kung-fuom.

Predstavnici slovenske tvrtke Vandri Robotics ističu kako je Mostar bio prvi grad u BiH u kojem predstavljaju svog humanoidnog robota, te da slijedi Sarajevo i Banja Luka, gdje planiraju nastaviti širenje i popularizaciju humanoidne robotike.

Suosnivač Vandri Roboticsa Tadej Slapnik pojasnio je da je skelet Robyja uvezen iz Kine, ali da njihova tvrtka razvija vlastitu računalnu platformu za upravljanje robotom.

Mi razvijamo platformu s kojom upravljamo robotom, s kojom smo mu dali glas i s kojom ćemo sve bolje upravljati. Ovo je viša razina ChatGPT-a, s kognitivnom mogućnošću da zna kada smo sretni, kada smo ljuti. Kombinacija je to nekoliko rješenja u umjetnoj inteligenciji, a taj AI sustav razvijamo već tri godine, izjavio je Slapnik.

Iz Vandri Roboticsa naglašavaju da cilj ovog predstavljanja nije samo pokazivanje tehnologije, već i približavanje humanoidnih robota javnosti i poticanje rasprava o njihovoj ulozi u svakodnevnom životu, društvu i gospodarstvu.

Prve aplikacije bit će u turizmu, gdje će roboti moći raditi kao recepcioneri, a u budućnosti će pomagati i u kućanstvima, obavljajući zadatke poput peglanja, rekao je Slapnik, dodajući kako su već u razgovorima s hotelima u Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini.

Događaj u Mostaru predstavlja poveznicu između tradicije i tehnologije te najavu promjena koje će u skoroj budućnosti utjecati na svakodnevni život ljudi.