Pod neumoljivim pritiskom rata Ukrajina je preoblikovala suvremeno ratovanje alatom koji se nekoć smatrao tek pomoćnim na bojištu. Masovna uporaba malih bespilotnih letjelica natjerala je američku vojsku da se suoči s neugodnom činjenicom, da nije bila u potpunosti spremna za takav način borbe.

Američki bojnik Wolf Amacker, voditelj Odsjeka za bespilotne zrakoplovne sustave i taktike pri američkom Zrakoplovnom centru izvrsnosti, izjavio je za Business Insider da je američka vojska imala "jaz" u sposobnostima, jer su se male bespilotne letjelice dugo promatrale ponajprije kao platforme tek za zračni nadzor.

I dalje smo vrlo sposobna vojna sila, no postoji nova sposobnost koju još nismo rasporedili u cijelim postrojbama, rekao je Amacker.

Ruska invazija koja traje od veljače 2022. godine, potaknula je brzu ukrajinsku prilagodbu. Suočena s egzistencijalnom prijetnjom, Ukrajina je jeftine komercijalne letjelice pretvorila u ubojite sustave koji se koriste u velikom broju. Promjena je donijela posve neočekivane rezultate, jer njihove bespilotne letjelice sada izvode 80 posto svih pogodaka na bojištu i odgovorne su za većinu ruskih gubitaka u borbama.

Ubrzano usavršavanje nove doktrine i taktike

Kako bi nadoknadila evidentan zaostatak u tim sposbnostima, američka vojska je prošle godine pokrenula Napredni tečaj za ubojitu uporabu bespilotnih sustava. Taj program osposobljava vojnike ne samo za upravljanje malim letjelicama, nego i za njihovu borbenu uporabu te za usklađivanje s topničkom vatrenom potporom.

Američka bojnica Rachel Martin, voditeljica navedenog tečaja, rekla je za Business Insider da je Ukrajina pokazala što SAD moraju naučiti.

Oči svijeta uprte su u rusko-ukrajinski rat i taktike i opremu koje se koriste u takvoj vrsti ratovanja. U Americi to nije način ratovanja na koji smo navikli, gdje u velikoj mjeri koristimo robotiku i besposadne sustave za ciljanje u bliskoj borbi, pojasnila je Martin. Istaknula je i da je to pitanje doktrine i taktike za koje prije godinu dana američka vojska nije bila spremna, ali se brzo poboljšava i napreduje u tom smislu.

Krajnji cilj - integracija

Za razliku od američke vojske, Ukrajina male FPV letjelice koristi, i za izviđanje, i za izravne napade, uništavajući tenkove i druge sustave visoke vrijednosti. Američke su bespilotne letjelice za te iste zadaće uglavnom bile skupi zrakoplovni sustavi poput MQ-9 Reapera ili RQ-4 Global Hawka.

Martin je rekla da su se ispitne postrojbe u početku mučile, jer male bespilotne letjelice zahtijevaju visoku razinu vještine.

Ono što želimo nije samo letenje, nego ubojita uporaba tih sustava. Ubojiti dio je vrlo složen. Zato je ovaj tečaj ovdje i uspostavljen, rekla je Martin.

Američka vojska planira nabaviti najmanje milijun bespilotnih letjelica u sljedeće dvije do tri godine te proširiti obuku. Amacker je istaknuo da je krajnji cilj cilj integracija.

Kada to spojimo s punim spektrom naših učinaka, to nadopunjuje sve što radimo. Čini nas još učinkovitijima i djelotvornijima na bojištu, rekao je na kraju.