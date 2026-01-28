Najmanje četiri od pet uspješnih ukrajinskih udara na ruske snage izvode se bespilotnim letjelicama, rekao je u ponedjeljak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, što nadmašuje procjene iz proljeća 2025. godine, prema kojima je oko 70 posto ruskih gubitaka uzrokovano udarima ukrajinskih dronova, prenosi portal Business Insider.

Govoreći na svečanosti dodjele priznanja postrojbama bespilotnih letjelica, Zelenski je rekao da je velika većina tih sustava proizvedena u Ukrajini. Njegov ured naveo je da su ukrajinske snage tijekom 2025. godine dronovima pogodile gotovo 820.000 ciljeva. Procjene su dosezale 4,5 milijuna, dok stvaran broj proizvedenih jedinica u 2025. nije objavljen.

Svaki od tih udara se bilježi, što pomaže ne samo u potvrdi pogotka nego i u funkcioniranju sustava nagrađivanja temeljenog na bodovima za procjenu vojne učinkovitosti, stoji u priopćenju Ureda ukrajinskog predsjednika, koje prenosi Business Insider. Sustav dodjeljuje bodove za potvrđene eliminacije, koje postrojbe mogu koristiti za nabavu opreme.

Pješaštvo i topništvo i dalje su važni, ali sve postaje iznimno ovisno o brzini prilagodbe i razvoju novih tehnologija, rekao je Zelenski. Naš elektronički sustav bodovanja temeljen na nagradama, radi na povećanju rezultata naše obrane. U prosincu su naše postrojbe ostvarile rezultat od 35.000 neutraliziranih okupatora, rekao je ukrajinski predsjednik.

Postrojbe koje redovito izvješćuju o učinku navele su slične prosinačke brojke. Ukrajinski bojnik Robert „Madyar“ Brovdi rekao je protekle nedjelje da su njegove Snage bespilotnih sustava odgovorne za oko trećinu svih ukrajinskih udara dronovima te da su u prosincu, u prosjeku dnevno ranjavale ili usmrćivale 388 ruskih vojnika, što iznosi oko 34.900 gubitaka za mjesec. Ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov izjavio je da je Ukrajina ciljala proizvodnju 2,5 milijuna FPV dronova te izvoz, kako bi se smanjila ovisnost o kineskim proizvodima i komponentama.