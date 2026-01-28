U svojoj Procjeni ruskih ofenzivnih operacija od 26. siječnja 2026. godine Institut za proučavanje rata (ISW) izvijestio je da ruske snage sve više koriste satelitske sustave Starlink kako bi proširile doseg udarnih dronova BM‑35 u napadima na Ukrajinu.

Procjena navodi da integracija Starlinkove veze omogućuje tim dronovima izvođenje udarnih misija srednjeg dometa protiv ciljeva duboko iza ukrajinskih prvih linija bojišta, što značajno proširuje njihov operativni domet u usporedbi s tradicionalnim radiovezama ili navođenju pomoću optičkih kablova. Prema njihovu izvješću, u njihovu dosegu gotovo je cijela Ukrajina, cijela Moldavija te dijelovi Poljske, Rumunjske i Litve.

BM‑35, bespilotna udarna platforma većeg dometa u odnosu na manje taktičke dronove, koristi satelitsku komunikaciju za upravljanje na udaljenostima koje bi inače bile ograničene vezama sa zemlje. Ta sposobnost omogućuje ruskim snagama ciljanje logističkih centara, infrastrukture i stražnjih vojnih područja koja su ranije bila sigurnija od udara bespilotnih letjelica.

ISW je istaknuo da uporaba sustava Starlink na dronovima BM‑35 predstavlja taktičku prilagodbu s ciljem nadvladavanja ukrajinskih mjera elektroničkog ratovanja, koje često uključuju ometanje konvencionalne komunikacije. Satelitski širokopojasni sustav Starlink, osmišljen za globalnu povezanost, otporniji je na takve smetnje i time poboljšava zapovijedanje i upravljanje tim bespilotnim sustavima.

Identifikacija tog trenda u izvješću naglašava evoluciju zračnih prijetnji s kojima se suočava Ukrajina jer ruske snage prilagođavaju komercijalne satelitske mreže kako bi povećale domet i fleksibilnost svojih udarnih bespilotnih operacija.

Reagirao i Musk, ali neizravno

Na izvješće ISW-a neizravno je reagirao i šef SpaceX-a Elon Musk, ali kao uvredljiv odgovor poljskom ministru vanjskih poslova Radosławu Sikorskom, nazivajući ga "slinavim imbecilom" nakon što je Sikorski istaknuo rusku upotrebu satelita Starlink u napadima dronovima na Ukrajinu u objavi na platfromi X.

Hej, veliki čovječe, @elonmusk, zašto ne zaustaviš Ruse da koriste Starlink za ciljanje ukrajinskih gradova? Zarada na ratnim zločinima može naštetiti tvom imidžu, poručio je Sikorski u navedenoj objavi. Musk mu je oštro odgovorio.

Ovaj slinavi imbecil ne shvaća ni da je Starlink okosnica ukrajinskih vojnih komunikacija, napisao je Musk u odgovoru na platformi X.

Elon does routinely stop Russian soldiers from using Starlink. Unfortunately, Russians are always coming up with new methods to bypass restrictions. It's a game of cat and mouse. @elonmusk is trying his hardest. Just forward him any new intelligence that his team can work with.… https://t.co/XLP3fuKMOE — Adam Lowisz X Meetup 🇺🇸🇵🇱🇪🇺🇬🇧🇺🇦 (@AdamLowisz) January 27, 2026

To nije njihov prvi sukob u javnosti, piše Kyiv Post. U listopadu 2025. Musk je napisao da je njegov sustav Starlink okosnica ukrajinske vojske. Njihova cijela fronta srušila bi se da ga isključim. Sikorski je tada poručio da ako se SpaceX pokaže nepouzdanim dobavljačem, mi (Poljska) ćemo biti prisiljeni tražiti druge dobavljače, napominjući da Poljska plaća godišnje 46 milijuna eura za korištenje Starlinka.

Budi tiho, mali čovječe. Plaćaš samo mali dio cijene i nema zamjene za Starlink, odgovorio mu je tada Musk.

Da je Musk u pravu što se Starlinka i Ukrajine tiče, potvrdio je ranije i američki državni tajnik Marco Rubio.

Nitko nije prijetio da će isključiti Ukrajinu sa Starlinka, naglašavajući ključnu ulogu te satelitske komunikacijske mreže.