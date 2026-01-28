Prošle godine Elon Musk je odlučio obilježiti svoj rođendan na jedan poseban način, odnosno nečim što prije nikada u povijesti nije napravljeno. Tada je, 28. lipnja, Tesla izvršila prvu potpuno autonomnu dostavu u povijesti te se Model Y sam odvezao od tvornice do kuće kupca.

Tako nešto nikada prije nije napravljeno i zaista je riječ o povijesnom događaju za automobilsku industriju (tko zna, takve stvari jednom možda postanu uobičajene), a za nadolazeći rođendan Musk namjerava dodatno podignuti ljestvicu očekivanja. Krajem lipnja ove godine ponovno bi se mogao pokazati kao povijesni datum jer upravo za 28. lipnja SpaceX namjerava izaći na burzu.

Također, to je i mjesec rijetkog planetarnog poravnanja. Naime, prema neprofitnoj organizaciji The Planetary Society, Jupiter i Venera bit će između 8. i 9. lipnja na udaljenosti nešto više od jednog stupnja jedno od drugog, dok će se nekoliko dana kasnije Merkur dijagonalno poravnati s ta dva planeta. I baš nakon toga najpoznatija svemirska kompanija trebala bi izaći na burzu.

Obaranje rekorda

A kada se pojavi na burzi, SpaceX bi trebao oboriti sve rekorde za inicijalnu ponudu dionica te namjeravaju prikupiti 50 milijardi dolara uz nevjerojatnu tržišnu vrijednost od 1,5 bilijuna dolara jer se očekuje velika navala na njihove dionice. Izvršni financijski direktor Bret Johnsen još je tijekom prosinca razgovarao s privatnim investitorima o potencijalnom izlasku na burzu sredinom 2026. godine, a na Financial Timesu kažu kompanija već pregovara s Bank of Americom, Goldman Sachsom, JPMorgan Chaseom i Morgan Stanleyjem kao bankama koje bi trebale voditi IPO. Treba naglasiti kako su sve ove brojke preliminarne te se do IPO-a mogu promijeniti.

Naime, unatoč ambicioznom planu, neki stručnjaci smatraju kako SpaceX ipak neće stići izaći na burzu do lipnja jer je riječ o iznimno kratkom roku, a kompanija još nije niti predala dokument S-1 američkom regulatoru (SEC). Također, ako će IPO biti već u lipnju, SpaceX neće imati vremena za globalni roadshow, odnosno obilaženje investitora.

Prvi bilijunaš?

Činjenica da Musk planira izlazak na burzu koji bi dodatno trebao povećati njegovo osobno bogatstvo koje će se približiti cifri od nevjerojatnih bilijun dolara (a možda već tada uđe u povijest kao prvi bilijunaš) označava njegov osobni pečat u SpaceX-u, komentirali su na Financial Timesu. Naime, naglašavaju kako su velike korporativne odluke često održavale Muskova uvjerenje i prioritete - od ambicioznih proizvodnih ciljeva do nekonvencionalnih upravljačkih praksi.

Kao jedan od glavnih razloga izlaska na burzu su financije, odnosno novi izvor kapitala potreban za razvoj rakete Starship koja bi jednom, barem tako vjeruje Musk, ljude mogla odvesti sve do Marsa. Također, kompanija navodno priprema lansirati podatkovne centre u svemir koji bi bili povezani s mrežom njihovih 9400 Starlink satelita, a slične planove o svemirskoj infrastrukturi imaju i druge velike tehnološke kompanije.

