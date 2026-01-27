Dok se većina Amerikanaca iskopavala izvan kuće nakon snježne oluje proteklog vikenda, jedan je čovjek ostao udobno u toplini i prepustio tehnologiji da se nosi sa snježnim nanosima. Više od 250 milijuna Amerikanaca suočilo se s niskim temperaturama i obilnim snijegom, no stanovnik New Jerseya Tom Moloughney sve je promatrao na ugodnom temperaturnom plusu iz svojeg doma.

Moloughney, glavni urednik portala InsideEVs i voditelj YouTube kanala State of Charge, dokumentirao je kako njegov autonomni snježni plug težine 104 kilograma čisti njegov dugački prilaz kući, piše Business Insider. Uređaj vrijedan 4260 eura, proizveden od strane robotske američke tvrtke Yarbo, suočio se s ozbiljnim testom tijekom snježne oluje koja je u New Jerseyju donijela oko 15 centimetara snijega, prema američkoj nacionalnoj meteorološkoj službi.

Ovo će biti sjajan test da vidimo može li ovaj robot očistiti prilaz od 557 m² tijekom velike zimske oluje. Ja sam unutra, pijem kavu dok obavlja svoj posao i zasad sve ide dobro!, napisao je Moloughney na platformi X.

Winter Storm Fern has descended upon NJ this morning and my @yarboglobal autonomous snow blower went into action.

This is going to be a great test to see if this robot can handle a 6,000 sq.ft. driveway during a major winter storm.

I'm inside sipping a coffee while it's doing… pic.twitter.com/52DuOGUc9a — Tom Moloughney (@tommolog) January 25, 2026

Videozapisi prikazuju Wi-Fi povezano robotsko vozilo za čišćenje snijega kako čisti prilaz, stazu i zakrivljeni prostor ispred garaže za dva automobila. Kad mu se baterija istrošila, robot se sam vratio na punjač, napunio se za oko devedeset minuta i nastavio rad. Nastavit će to raditi dok prilaz potpuno ne očisti dvaput. Tada ću ga ponovno poslati i nastaviti dok snijeg ne prestane padati, rekao je Moloughney u naknadnoj objavi na platformi X.

Autonomous Snow Blower Update:

The @yarboglobal completed the first pass of the driveway and went back to the charging dock.

After about 1.25hrs, it will be 80% charged and will automatically return and continue to clear the driveway.

I plan to run it during the entirety of the… pic.twitter.com/JiP8JGZ93t — Tom Moloughney (@tommolog) January 25, 2026

Robot nije radio savršeno, doduše, jer tu su bili problemi s GPS-om i ledene površine, koji su mu otežavali rad. Moloughney je istaknuo da je tuča prije snijega jednom stvorila sloj leda koji uređaj nije mogao ukloniti. Unatoč tome, pohvalio je uređaj, nazivajući njegovu noćnu izvedbu "fantastičnom".