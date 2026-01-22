Izvršni direktor Palantira Alex Karp diplomirao je i doktorirao filozofiju, da bi 2003., zajedno s Peterom Thielom osnovao ovu kompaniju koja se bavi razvojem softvera za analizu velike količine podataka, pri čemu, naravno, koriste umjetnu inteligenciju. On je gostovao na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu gdje je, među inim, govorio o utjecaju umjetne inteligencije na tržište rada.

Nakon njegovih komentara, a riječ je o velikom stručnjaku, postavlja se pitanje koliko uopće ima smisla studirati humanističke znanosti, pri čemu je pogotovo spomenuo - filozofiju. Umjetna inteligencija, naglasio je, uništit će radna mjesta u humanističkim znanostima. Na svom primjeru objasnio je kako se nada da oni koji su išli u elitnu školu i studirali filozofiju, imaju i neku drugi vještinu, jer će svoje znanje iz filozofije teško prodati.

Kada AI preuzme ekonomiju…

Kada AI preuzme američku ekonomiju, što je proces koji je u tijeku, osobe s diplomama iz humanističkih znanosti teško će naći svoje mjesto na takvom novom tržištu rada. Kao i neki drugi stručnjaci prije njega (poput npr. Jensena Huanga), i Karp je naglasio kako će tehnologija teško zamijeniti strukovne tehničare koji će postati skoro pa nezamjenjivi jer ih se brzo može prekvalificirati.

Takav tip poslova zahtijeva prilagodbu na terenu, kombinira znanje, rad i iskustvo te ih je teško automatizirati u kratko vrijeme, pri čemu je spomenuo radna mjesta poput tehničara za baterije i za proizvodnju drugih komponenata za tehnološke kompanije. Takvi će poslovi postati još vrjedniji, komentirao je u Davosu.

Karp se složio s izvršnim direktorom BlackRocka Larryjem Finkom, s kojim je razgovarao u Davosu, kako je s humanističkim obrazovanjem i prije umjetne inteligencije već bilo teško pronaći posao, a budućnosti će to biti još teže. Za neke možda i nemoguće. Jednostavno, takvo je znanje danas teško povezati s tržištem.

Naravno, teško da će netko studirati filozofiju iz želje da se obogati ili ostvari nekakvu poslovnu karijeru, no ono o čemu Karp govori jest kako će ljudi s takvim diplomama jako teško pronaći posao na konkurentnom tržištu rada koje će, barem kada su u pitanju neka takva intelektualna zanimanja, kao i uredski i administrativni poslovi, glavnu riječ imati umjetna inteligencija.

