Sve veću količinu sadržaja koje pregledavamo na YouTubeu stvorila je umjetna inteligencija, a sve češće je to tzv. AI slop sadržaj. Riječ je o nekvalitetnom i površnom sadržaju stvorenom putem alata umjetne inteligencije, a kakav se raširio brojnim platformama i ponekad je teško razlikovati takve lažne videozapise od stvarnih.

Ove godine, kako je u svom godišnjem pismu objavljenom na službenom blogu najavio izvršni direktor YouTubea Neal Mohan, kompanija kreće u borbu protiv takvog sadržaja. Uspon umjetne inteligencije povećao je zabrinutost oko sadržaja lošije kvalitete, odnosno AI slopa, napisao je dodavši kako su oni slobodna platforma koja omogućuje različite oblike slobodnog izražavanja, no u isto vrijeme kaže kako žele osigurati da YouTube ostane mjesto gdje će se ljudi dobro osjećati dok provode vrijeme.

Borba i protiv clickbaita i spama

Osim AI slopa, YouTube će se nastaviti boriti i protiv ponavljajućeg, clickbait i spam sadržaja, pri čemu je Mohan naglasio kako već sada imaju snažan sustav za prepoznavanje neželjenog sadržaja koji će dodatno nadograditi i poboljšati.

Kako su komentirali na Neowinu, YouTube vjerojatno nema nekakav konkretan i čvrst plan kojeg će se držati, već se moderiranju sadržaja pristupati prema pojedinačnim slučajevima.

Dok se s jedne strane bore protiv AI sadržaja, ova je platforma najavila i kako će proširiti postojeće alate bazirane na umjetnoj inteligenciji koji su namijenjeni kreatorima. Među inim, najavili su opciju putem koje će moći stvarati Shortse korištenjem AI generiranih videozapisa u kojima će moći koristiti digitalne verzije samih sebe.

Da je AI na YouTubeu sve popularniji otkriva i podatak da je njihove alate umjetne inteligencije za stvaranje sadržaja tijekom posljednjeg mjeseca prošle godine koristilo više od milijuna kanala. Ove godine YT planira kreatorima omogućiti stvaranje vlastitih igara korištenjem jednostavnih tekstualnih upisa, kao i eksperimentiranje s glazbom. Što to konkretno znači, tek ćemo saznati.

Što još ekipa s YouTubea planira za ovu godinu, odnosno koji su svi njihovi prioriteti pogledajte na službenom blogu kompanije.

