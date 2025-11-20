Google je najavio novu testnu opciju na YouTubeu koja bi mogla privući veliki broj korisnika. Iz ove tvrtke kažu kako je riječ o opciji koju su korisnici već neko vrijeme zahtijevali, a tijekom testne faze bit će dostupna samo na određenim tržištima (konkretno - u Irskoj i Poljskoj) te punoljetnim korisnicima.

Riječ je o uvođenju direktnih poruka na YouTube, odnosno na mobilnu aplikaciju ovog videoservisa. Korisnici će tako putem direktnih poruka s drugim osobama moći dijeliti svoje videozapise, Shortse i prijenose uživo te će o tom sadržaju moći razgovarati direktno unutar aplikacije.

S osobom s kojom želite komunicirati i s njom dijeliti sadržaj, morat ćete prvi poslati pozivnicu koja ona, naravno, može i odbiti, a može i blokirati korisnika te prijaviti razgovor. Iz YouTubea naglašavaju kako poruke koje se razmjenjuju mogu biti skenirane, kako bi se pratilo poštivanje pravila korištenja ove platforme. U slučaju kršenja pravila, odnosno ako sustav prepozna poruke kojima se širi mržnja, poziva na nasilje i slično te će poruke biti označene i uklonjene, dok račun može biti sankcioniran. Njihovi sustavi tako će automatski označavati sumnjiv sadržaj i videa i poruke s kojima se krše spomenuta pravila, a te prijavljene razgovore mogu nadgledati i recenzirati zaposlenici ove tvrtke.

Već imali sličnu opciju

Dakle, ovdje nije riječ o end-to-end enkripciji kakvu npr. ima WhatsApp i koja garantira da nitko osim primatelja i pošiljatelja neće imati pristup porukama, što znači da ne treba očekivati kako će YouTube DM biti konkurent popularnim komunikacijskim platformama. No ova bi se opcija mogla pokazati korisnom za dijeljenje sadržaja i razgovora oko tog sadržaja na YouTubeu, iako će se videozapisi i dalje moći dijeliti putem drugih aplikacija, kao i sada.

Ako vam se čini kao da je YT već imao sličnu opciju, u pravu ste. Naime, ta je opcija predstavljena još 2017. godine, a zanimljivo je kako je bila popularna među djecom kojoj je to bio način komunikacije s drugim maloljetnicima koji tada nisu imali svoje telefone i račune za WhatsApp, Messenger i slično. No direktne poruke na YouTubeu nisu dugo trajale. Nakon samo dvije godine YouTube je povukao tu opciju zbog zlouporaba, phishinga i drugih problema, zbog kojih i sada oprezno pristupaju ponovnom lansiranju opcije direktnih poruka.

Izvor: 9to5Google