Tijekom godina WhatsApp je znatno poboljšao mogućnosti grupnih razgovora na svojoj platformi dodavanjem brojnih novih opcija. Među inim, predstavili su opciju slanja velikih datoteka do 2GB, dijeljenje ekrana s korisnicima, slanje HD medija itd.

Ovog tjedna Meta je najavila tri nove opcije koje će dodatno poboljšati to iskustvo grupnih razgovora na WhatsAppu, a jedna od tih opcija mogla bi posebno razveseliti mnoge korisnike. Naime, veliki broj ljudi danas je dio brojnih grupa, od kojih neke imaju više desetaka članova. Neke od tih osoba imate u imeniku i znate tko su, no u nekim grupama većinu ljudi ne znate i sve što vidite je samo telefonski broj ili ime koje vam u biti ništa ne znači.

Npr. kada roditelji počnu komunicirati u novoosnovanim vrtićkim i školskim grupama ili grupama sporta kojima se djeca bave, većina njih ne zna čiji su oni roditelji, kako bi ih mogli povezati s djetetom s kojim njihova kći ili sin idu u razred ili treniraju sport.

Oznaka člana

Opcija Member tag, odnosno oznaka člana riješit će taj problem. Naime, kada ta opcija postane dostupna, korisnici će moći dodati oznaku uz svoje ime s kojom će prikazati svoju ulogu u toj grupi. Npr. u grupi roditelja korisnici će moći napisati, recimo, “Ivanov otac” i svi će odmah znati o kome se radi, a isto se može primijeniti i na brojne druge situacije u grupama s više nepoznatih ljudi.

Druga nova opcija odnosi se na tekstualne naljepnice. WhatsApp će tako omogućiti stvaranje naljepnica jednostavnim upisivanjem riječi u Sticker Search. Te se naljepnice ne moraju slati odmah kada se naprave, već se mogu dodati u postojeće pakete naljepnica i naknadno koristiti.

Treći novitet odnosi se na podsjetnike na događaje. Nakon što stvorite neki događaj i pošaljete pozivnicu u grupni razgovor, moći ćete napraviti i podsjetnike za sve pozvane kako ne bi zaboravili na tu pozivnicu.

Svi ovi noviteti napravljeni su kako bi, dakle, poboljšali iskustvo korištenja ove platforme i komunikacije unutar grupni razgovora.

Izvor: WhatsApp Blog