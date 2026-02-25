Svi korisnici 'prepaid' SIM kartica u Bosni i Hercegovini ubuduće će se morati registrirati, odluka je koju je u srijedu donijelo Vijeće ministara BiH, a mora je još potvrditi državni parlament kroz prihvaćanje izmjena postojećeg zakona kojim se reguliraju telekomunikacijske usluge.

Ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto kazao je kako su izmjene zakona predložene radi jačanja pravne sigurnosti jer je anonimnost korisnika takvih SIM kartica trenutačno ozbiljan problem u vođenju istraga o počinjenim kaznenim djelima.

Ovo je mjera koja jača sigurnost građana, a ne zadire u njihovu privatnost. Ne uvodimo nadzor sadržaja komunikacija, nego obvezu identifikacije korisnika kao što je to već slučaj kod 'postpaid' ugovora, izjavio je Forto.

Nada se da će izmjene zakona brzo dobiti potporu u parlamentu.

Regulatorna agencija za komunikacije BiH (RAK) imat će obvezu u roku od šest mjeseci donijeti podzakonski akt kojim će se detaljno urediti procedura registracije, dok operateri imaju rok od 18 mjeseci da registriraju sve postojeće prepaid korisnike.

Tek po isteku tog roka operater je dužan obustaviti pružanje usluge korisniku koji nije registriran.

Usvajanjem ovih dopuna Bosna i Hercegovina odgovara na konkretne sigurnosne izazove i jača kapacitete institucija za efikasnije provođenje istraga, uz očuvanje prava na privatnost, naveli su iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH.



