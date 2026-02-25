Sajam Mobile Wold Congress (MWC) održava se sljedećeg tjedna u Barceloni, a ove je poseban naglasak stavljen na povezivost. Jedna od novosti koju će predstaviti LG Electronics novo je rješenje koje integrira telematsku upravljačku jedinicu (TCU) i antenu u jedinstveni modul.

Kako ističu iz LG-a, radi se o iskoraku u području povezivosti koje dolazi iz LG Vehicle Solution Company, u trenutku kada automobilska industrija prelazi sa softverski definiranih vozila (SDV) na vozila definirana umjetnom inteligencijom (AIDV), evoluciju u kojoj komunikacijska tehnologija unutar vozila postaje ključni pokretač konkurentnosti mobilnosti budućnosti. Kako autonomna vožnja i multimedijski sustavi u vozilu nastavljaju napredovati, LG nastoji ojačati strateške suradnje s globalnim proizvođačima automobila i telekomunikacijskim tvrtkama koje traže njegova rješenja povezivosti sljedeće generacije.

Tvrtka će predstaviti svoja unaprijeđena rješenja za komunikaciju u vozilima te istražiti nove poslovne prilike, dodatno učvršćujući svoju poziciju pouzdanog partnera u eri povezane mobilnosti.

Prema procjenama temeljenima na podacima neovisne istraživačke tvrtke TechInsights, LG je 2025. godine zauzimao prvo mjesto na svjetskom tržištu telematike s udjelom od 23%. Ovaj uspjeh temelji se na sveobuhvatnim internim kompetencijama tvrtke u projektiranju ključnih telematskih komponenti, uključujući uređaje za pristup mreži, antene i cjelokupnu arhitekturu sustava.

Kako ističu, njihovo pametno telematsko rješenje sljedeće generacije objedinjuje antenu sposobnu za prijem višestrukih vanjskih signala, poput 5G, GPS, vehicle-to-everything (V2X) i satelitskih komunikacija s TCU jedinicom koja obrađuje i prenosi te podatke sustavima unutar vozila. Integracijom tih komponenti u jedinstveni modul značajno se povećava ukupna učinkovitost sustava.

Razvijeno i optimizirano unutar tvrtke, rješenje se odlikuje smanjenim dimenzijama modula, unaprijeđenim algoritmima za obradu signala i nadograđenim softverskim mogućnostima. Objedinjavanjem komponenti koje su se prethodno ugrađivale na odvojenim lokacijama smanjuju se gubici signala na spojnim točkama te se omogućuje brzo i stabilno procesiranje vanjskih podataka kao i podataka razmijenjenih s IT uređajima unutar vozila. Rješenje također zadovoljava vodeće međunarodne standarde u području kibernetičke sigurnosti i regulatorne usklađenosti.

Osim toga, pojednostavljena arhitektura smanjuje složenost ožičenja i povećava učinkovitost sklapanja vozila. Uklanjanje tradicionalne „shark-fin” antene dodatno omogućuje čišći i aerodinamičniji dizajn vozila.

Tvrtka je prethodno surađivala s globalnim proizvođačem automobilskog stakla Saint-Gobain Sekurit na uvođenju transparentnih antena u obliku filma, izvedbi na staklu (on-glass) i u staklu (in-glass), koje se mogu primijeniti na različitim modelima vozila bez narušavanja dizajna.

LG AlphaWare, napredni softverski paket za vozila koji LG razvija obuhvaća PlayWare (iskustvo zabave u vozilu), MetaWare (koristi AR/MR i AI tehnologije za pružanje korisnih, kontekstualno osviještenih informacija i impresivnih iskustava u unutrašnjosti vozila) te VisionWare (koji primjenjuje napredni sustav pomoći vozaču (ADAS), AI algoritme i senzore kamere za analizu ponašanja vozača i putnika, čime pomaže u sprječavanju nesreća i podržava sigurniju vožnju).

Povezivost unutar vozila postala je temeljni stup konkurentnosti u mobilnosti, izjavio je Eun Seok-hyun, predsjednik LG Vehicle Solution Company.