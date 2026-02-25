Samsung danas predstavlja novu Samsung Galaxy S26 seriju. Radi se o novoj seriji Samsungovih flagship telefona koji ove godine na tržište dolaze nešto kasnije nego što smo navikli.

Predstavljanje će se održati u sklopu već tradicionalnog Galaxy Unpacked događanja koje se ove godine održava u San Franciscu.

Iako je mnogo podataka o novim telefonima već dospjelo u javnost, kako kroz službene kanale (poput bolje zaštite privatnosti na Ultri) tako i kroz neslužbene kanale (objavljene su brojne specifikacije i fotografije), ono što se još uvijek službeno čeka su cijene sami uređaja.

Zna se da će u odnosu na S25 seriju, S26 imati neka hardverska poboljšanja, puno više umjetne inteligencije, ali i vjerojatno veću cijenu. Ono što svi željno čekaju su podaci o memoriji i procesoru koji će biti ugrađeni u ove telefone, jer upravo oni diktiraju konačnu cijenu.

Iako se do sad suškalo kako će Samsung zadržati istu cijenu kao i kod S25 te preuzeti povećanje proizvodnih troškova na sebe, posljednje informacije govore kako će cijene ipak (ovisno o tržištu) rasti. Od modela do modela ovisi koliko.

Već smo pisali o tome što možemo očekivati hardverski i softverski. Ukratko, najveće promjene i napredak očekuju S26 Ultra (prvenstveno Privacy Display, dodatne AI mogućnosti, ali i navodno bolja baterija), S26 i S26 Plus neće biti toliko u fousu, pa ni njihova poboljšanja ne bi trebala biti toliko dramatična (ali ni cijena toliko veća od prošlogodišnje).

Ono što će biti posebno zanimljivo je Galaxy AI, jer je Samsung i u svojim najavama Galaxy Unpackeda otkrio kako su upravo na ovome puno radili. Kao dio ovog proširenja više agenata, Samsung će predstaviti Perplexity kao dodatnog AI agenta. Korisnici će moći pristupiti Perplexityju putem namjenske glasovne fraze za buđenje, „Hej Plex“, ili putem kontrola za brzi pristup. Kako ističu iz Samsunga AI agenti duboko su ugrađeni u odabrane aplikacije (Samsung Notes, Clock, Gallery, Reminder i Calendar, kao i odabrane aplikacije trećih strana). Također, Galaxy AI igrat će važnu ulogu u obradi fotografija i videa na samom uređaju, što bi trebalo rezultirati još boljim iskustvom snimanja i dijeljenja snimljenog sadržaja.

Osim toga, željno se očekuje Samsungov najnoviji softver, One UI 8.5, koji bi trebao dati novo korisničko sučelje telefonima i unijeti još neke (nadamo se dobre) promjene. Primjerice, One UI 8.5 donosi poboljšani Bixby, koji će omogućiti korisnicima navigaciju uređajima pomoću prirodnog jezika, bez potrebe za točnim nazivima postavki ili naredbama. Korisnici neće morati učiti kako su strukturirani izbornici uređaja ili pamtiti određene pojmove kako bi obavili stvari; mogu jednostavno opisati što žele - ili pitati zašto se nešto događa na njihovom uređaju - vlastitim riječima. Bixby razumije namjeru i poduzima odgovarajuće radnje, smanjujući vrijeme i trud potreban za upravljanje svakodnevnim postavkama i značajkama uređaja. Bixby također podržava mogućnosti pretraživanja weba u stvarnom vremenu.

Od ostalih uređaja, očekuju se nove bežične slušalice Galaxy Buds 4, ali informacije o njihovim specifikacijama za sad su veoma šture.

Uostalom, S26 serija prava je zvijezda ovog predstavljanja koje počinje u 19 sati po hrvatskom vremenu.