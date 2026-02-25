Novi nastavak igre iz legendarne franšize GTA mnogi su već prozvali najiščekivanijom igrom u povijesti, a jednom kada postane dostupna, ne bi se trebali čuditi ako obori različite prodajne rekorde. Mnogi su već najavili kako će, čim kupe ovu igru, uzeti višetjedni godišnji odmor ili čak javiti na poslu da su bolesni, samo kako bi se mogli prepustiti nesmetanom užitku igranja Grand Theft Auta.

Prema nekim prijašnjim najavama, GTA 6 se već trebao pojaviti u prodaji tijekom prošle jeseni pa je taj datum pomaknut za ovaj svibanj. Nove loše vijesti za brojne obožavatelje ove franšize stigle su krajem prošle godine kada su iz Rockstara ponovno pomakli taj datum i to na studeni ove godine. Jasno, to znači kako će nadolazeće božićne blagdane milijuni gamera provesti s kontrolerom u ruci igrajući ovu igru.

Area 51

Kako objašnjavaju na TechSpotu, dok se općenito uoči objave novih proizvoda, usluga i igara često objavljuju brojne informacije iz manje ili više pouzdanih izvora i “ljudi upoznatih sa situacijom”, iz Rockstara u posljednje vrijeme nije procurila niti jedna informacija. A čini se kako je poznato i zašto. Naime, dok finaliziraju novi GTA, u Rockstaru se žele obračunati s onima koji povjerljive informacije i tajne iz kompanije objavljuju u javnosti. A to rade na prilično neobičan i zanimljiv način. Naime, ova je kompanija počela namjerno plasirati dezinformacije i lažne vijesti kako bi uhvatili osobe koje šire takve vijesti.

Prema nekim insiderima gamerske industrije, Rockstar je trenutačno zaključan kao da je Area 51 te je “gotovo nemoguće dobiti bilo kakve podatke”.

Podsjetimo, još 2022. godine na mreži se pojavilo više od 90 isječaka snimki iz igre, kojih se dokopao i objavio 18-godišnji haker, što su neki prozvali jednim od najvećih curenja podataka u povijesti ove industrije.

Upravo kako bi smanjili rizik od novog curenja podataka, početkom 2024. iz Rockstara su zaposlenicima poručili kako se moraju vratiti u ured na puno radno vrijeme. Također, prošle su godine otpustili desetke zaposlenike jer su o ovoj igri i povjerljivim informacijama raspravljali na javnom forumu, čime su poslali poruku svim u ovoj kompaniji što ih slijedi ako povjerljive informacije ne budu držali za sebe.