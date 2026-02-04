Izrada videoigre može biti izuzetno skupa i dugotrajna pa ne iznenađuje da indie studiji i developeri često pokušavaju skupiti potreban novac kroz crowdfunding kampanje. Jednu je takvu pokrenuo i hrvatski studio Cozy Monkey Entertainment za svoju igru Ballistic Blasphemy koju razvija u suradnji s Psy Agita Studiom.

Ova 2D arcade run'n'game videoigra uspjela je u samo dva sata na Kickstarteru prikupiti traženi iznos koji će biti iskorišten za njen dovršetak. Kako prikupljeni iznos ne znači i kraj kampanje, svaki dodatni dolar bit će utrošen u daljnji razvoj igre uz mogućnost uključivanja dodatnih stručnjaka i zadržavanja željene razine kvalitete.

Inspirirana Lovecraftovim radovima, ova igra spaja brzu akciju s mračnom, ali suptilno humorističnom atmosferom. Igrači preuzimaju ulogu četvero junaka koji se suočavaju s neprijateljskom vojskom, kultistima i nadrealnim stvorenjima u svijetu u kojem se crtani 2D vizualni stil kombinira s 3D elementima.

Radnja započinje u gradu Hollowpoint, a vodi igrače kroz niz lokacija, od onih nadahnutih stvarnim mjestima i domaćom mitologijom do potpuno izmišljenih, nadrealnih prostora. Gameplay se temelji na brzom, arkadnom pristupu i raznolikom arsenalu oružja, dok je cijelo iskustvo popraćeno originalnom glazbom prilagođenom tempu igre.

Vizualni identitet igre oslanja se na spoj klasičnih arkadnih naslova poput Metal Sluga i mračnije atmosfere nalik Darkest Dungeonu, uz stilsku inspiraciju igrom Don’t Starve. Posebno se ističu 3D bossovi, zamišljeni kao „stvorenja izvan naše dimenzije“, čime se dodatno naglašava njihov nadrealni karakter i odmiče od standardnih rješenja u žanru.

Na razvoju igre rade Josip Barun (game dizajner), Vanja Jan (artist) i Karlo Juršić (programer). Igra se razvija primarno za PC, uz mogućnost dolaska i na PlayStation, Nintendo Switch i Xbox.

Od malena sam igrao Metal Slug X, igru koju su zajedno igrali i mlađi i stariji. Ta jednostavna, ali pažljivo osmišljena struktura bila je početna točka za ovu ideju. Tek kroz suradnju s kolegama, njihove vizije, kreativna rješenja i tehnički doprinos, projekt je dobio jasnu formu i počeo se razvijati u konkretnu igru, na čemu sam im zahvalan, istaknuo je Barun.

Ballistic Blasphemy (Foto: Inkubator Pismo)

Ballistic Blasphemy jedna je od tri videoigre koje se u sklopu AI & Gaming EDIH projekta predstavljaju kroz Kickstarter kampanje. Kampanja za Ballistic Blasphemy traje od 3. veljače do 1. ožujka. U sklopu istog projekta predstavljaju se i Hollow Bequest, igra studija ANIQ, čija kampanja traje od 10. veljače do 2. ožujka, te Brutalizer, igra studija Gamechuck, s kampanjom od 15. veljače do 15. ožujka.