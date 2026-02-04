Izrada videoigre može biti izuzetno skupa i dugotrajna pa ne iznenađuje da indie studiji i developeri često pokušavaju skupiti potreban novac kroz crowdfunding kampanje. Jednu je takvu pokrenuo i hrvatski studio Cozy Monkey Entertainment za svoju igru Ballistic Blasphemy koju razvija u suradnji s Psy Agita Studiom.tri vijesti o kojima se priča Nova vrsta obrane VIDEO Izraelci pokazali moć "Željezne šake" u uništavanju dronova koji prijete vojnim vozilima Svaka aktivnost je bitna Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici Podizanje proizvodnje resursa Revolucionarna nova tehnologija pretvara tone ugljenog otpada u tražene elemente za moderne uređaje
Ova 2D arcade run'n'game videoigra uspjela je u samo dva sata na Kickstarteru prikupiti traženi iznos koji će biti iskorišten za njen dovršetak. Kako prikupljeni iznos ne znači i kraj kampanje, svaki dodatni dolar bit će utrošen u daljnji razvoj igre uz mogućnost uključivanja dodatnih stručnjaka i zadržavanja željene razine kvalitete.
Inspirirana Lovecraftovim radovima, ova igra spaja brzu akciju s mračnom, ali suptilno humorističnom atmosferom. Igrači preuzimaju ulogu četvero junaka koji se suočavaju s neprijateljskom vojskom, kultistima i nadrealnim stvorenjima u svijetu u kojem se crtani 2D vizualni stil kombinira s 3D elementima.
Radnja započinje u gradu Hollowpoint, a vodi igrače kroz niz lokacija, od onih nadahnutih stvarnim mjestima i domaćom mitologijom do potpuno izmišljenih, nadrealnih prostora. Gameplay se temelji na brzom, arkadnom pristupu i raznolikom arsenalu oružja, dok je cijelo iskustvo popraćeno originalnom glazbom prilagođenom tempu igre.
Vizualni identitet igre oslanja se na spoj klasičnih arkadnih naslova poput Metal Sluga i mračnije atmosfere nalik Darkest Dungeonu, uz stilsku inspiraciju igrom Don’t Starve. Posebno se ističu 3D bossovi, zamišljeni kao „stvorenja izvan naše dimenzije“, čime se dodatno naglašava njihov nadrealni karakter i odmiče od standardnih rješenja u žanru.
Na razvoju igre rade Josip Barun (game dizajner), Vanja Jan (artist) i Karlo Juršić (programer). Igra se razvija primarno za PC, uz mogućnost dolaska i na PlayStation, Nintendo Switch i Xbox.
Od malena sam igrao Metal Slug X, igru koju su zajedno igrali i mlađi i stariji. Ta jednostavna, ali pažljivo osmišljena struktura bila je početna točka za ovu ideju. Tek kroz suradnju s kolegama, njihove vizije, kreativna rješenja i tehnički doprinos, projekt je dobio jasnu formu i počeo se razvijati u konkretnu igru, na čemu sam im zahvalan, istaknuo je Barun.
Ballistic Blasphemy jedna je od tri videoigre koje se u sklopu AI & Gaming EDIH projekta predstavljaju kroz Kickstarter kampanje. Kampanja za Ballistic Blasphemy traje od 3. veljače do 1. ožujka. U sklopu istog projekta predstavljaju se i Hollow Bequest, igra studija ANIQ, čija kampanja traje od 10. veljače do 2. ožujka, te Brutalizer, igra studija Gamechuck, s kampanjom od 15. veljače do 15. ožujka.