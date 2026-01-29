Muzej povijesti videoigara u Zagrebu otvorio je danas za javnost novu izložbu koja se bavi povijesnim prikazom i značajem hrvatske industrije videoigara. Po prvi put, sustavno i muzeološki, prikazan je početak razvoja računalstva i videoigara u Hrvatskoj, od najranijeg razdoblja do 2000-tih godina.

Izložba dokumentira prijelaz s hobističkih projekata na komercijalne naslove i prve međunarodne uspjehe, a nastala je kao rezultat višegodišnjeg istraživanja, prikupljanja građe, razgovora s autorima i rekonstruiranja gotovo izgubljenih naslova i zaboravljenih autora.

Tematski je podijeljena u pet cjelina, počevši s Multimedijalnim centrom (MMC), u čijim su se učionicama razvijale prve domaće računalne igre, a na kojima su radili entuzijasti i talentirani programeri. Postav također obuhvaća Suzy Soft, prvog izvoznika softvera, nastanak prvih domaćih videoigara, kao što su Kung-Fu, Ali Baba i Sraz. Izložba također donosi detalje o nastanku i razvoju Croteama, najdugovječnijeg domaćeg studija za razvoj igara, koji se proslavio naslovom Serious Sam, dok je posljednja tematska cjelina posvećena specijaliziranim časopisima koji su u ono doba odigrali značajnu ulogu u promociji videoigara.

Ovaj projekt nastao je iz vrlo osobne želje da se sačuva priča o ljudima i projektima koji su oblikovali ranu scenu. Njihov entuzijazam i znanje postavili su temelje današnjim uspjesima te je bilo važno da njihova priča dobije prostor kakav zaslužuje, istaknuo je Damir Šlogar, osnivač Muzeja povijesti videoigara i kustos izložbe.

Pažljivo odabrani originalni domaći eksponati od danas su dio bogate zbirke Muzeja povijesti videoigara koju čini više od 3000 predmeta. Izložba istovremeno otvara dijalog između onih koji su stvarali prve igre i onih koji ih danas razvijaju, a kroz edukativnu i arhivsku dimenziju čuva važan dio digitalne baštine. Razvoj videoigara time je prikazan kao punopravan i važan dio kulturne povijesti Hrvatske, dodao je Šlogar.

Izložba je od danas dio stalnog postava Muzeja povijesti videoigara, a može se razgledati u Draškovićevoj 10, u Zagrebu.