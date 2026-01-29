Dok se veliki proizvođači pametnih telefona pripremaju na predstavljanje novih modela u 2026. godini u svjetlu sve skupljih čipova i memorije, te pokušavaju balansirati između povećanja cijene i povećanja prodaje, CEO Nothinga iznenadio je javnost kad je iznio planove te tvrtke za ovu godinu.

U videu objavljenom na službenom kanalu Nothinga, Carl Pei otkrio je kakva je bila 2025. i najavio što tvrtku i korisnike Nothing uređaja čeka u 2026.

Tako je istaknuo kako je Nothing u 2025. godini zabilježio milijardu dolara od prodaje uređaja te prikupio još 200 milijuna dolara investicija.

U 2026. godini tvrtku očekuje nova faza sazrijevanja. S obzirom na to da je tvrtka osnovana pred nešto više od pet godina, jasno je da je bilo vrijeme da izađe iz faze startupa.

Angažiranjem novog šefa brenda, Charlija Smitha, Nothing će fokus okrenuti prema novoj generaciji korisnika. Smith je do sad imao iskustvo u industriji luksuzne mode, pa ne bi trebalo iznenaditi ako novi uređaji budu usmjereni prema onima koji vode računa o modi.

Kad je bilo govora o novim proizvodima, Pei je najavio nove uređaje u kategoriji slušalica koje se nose na glavi, ali i iznenadio rečenicom da Notnihg u 2026. neće lansirati novi smartphone. Istaknuo je kako će Phone (3), koji je predstavljen u 2025. biti njihov flagship telefon i za 2026.

Nećemo samo izbacivati novi telefon svake godine, jer želimo da svaka nadogradnja bude značajna. Samo zato što ostatak industrije radi stvari na određen način, ne znači da i mi moramo raditi isto, rekao je Pei.

Ono što će ipak napraviti je izbaciti novu verziju telefona u (a) seriji (Phone 4a), koji bi korisnike trebao dovesti korak bliže iskustvu flagshipa.

Korisnike koji cijene njihov minimalistički dizajn, posebno će razveseliti najava, da će Nothing "hrabro eksperimentirati bojama".

Cijeli video možete pogledati u nastavku.