Najnovije ažuriranje ChatGPT-a izazvalo je značajno nezadovoljstvo kod brojnih korisnika, poremetivši osjetljivu ravnotežu između tehničke sposobnosti i konverzacijske kvalitete OpenAI-jeve umjetne inteligencije. Korisnici su brzo izrazili zabrinutost oko ChatGPT 5.2, opisujući dobivene rezultate kao "nezgrapne" i "teške za čitanje".
Direktor OpenAI-ja, Sam Altman, komentirao je te kritike ranije ovog tjedna.
Mislim da smo jednostavno zeznuli. Nadamo se da će buduće verzije GPT 5.x pisati mnogo bolje nego 4.5, priznao je Altman, a prenosi Tech Radar.
Altman je objasnio razloge OpenAI-jeva kompromisa kod najnovijeg ažuriranja ChatGPT-a, naglašavajući prioritet tehničkih sposobnosti nad kvalitetom razgovora.
Odlučili smo, i mislim s dobrim razlogom, da većinu našeg truda u 5.2 usmjerimo na to da bude iznimno dobar u inteligenciji, rezoniranju, programiranju, inženjerstvu i sličnim stvarima. Imamo ograničene kapacitete i ponekad se fokusiramo na jedno, a zapostavljamo drugo, rekao je.
Novonastala situacija ističe stalni izazov za OpenAI, koji se manifestira tako što unapređenje jednog aspekta AI-a, često dolazi na račun drugog aspekta. Dok je ChatGPT 4.5 naglašavao prirodnije interakcije, verzija 5.2 poboljšala je korištenje alata, programiranje i izradu dokumenata, dok je osobna komunikacija mnogima djelovala oslabljeno.
Usporedbe s Googleovim Gemini 3 pokazuju da sustavi u tehničkim testovima djeluju slično. Ipak, nezadovoljstvo korisnika s ChatGPT 5.2 naglašava važnost uravnoteženosti između navedene dvije sposobnosti. Priznanje OpenAI-ja sugerira nadolazeće prilagodbe usmjerene na povratak kvalitete konverzacije njihovog globalno popularnog chatbota.