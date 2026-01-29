Mark Zuckerberg nekoliko je godina živio u uvjerenju kako budućnost pripada virtualnoj stvarnosti, a to njegovo uvjerenje i vizija Metu su stajale skoro 80 milijardi dolara. No tko radi, taj i griješi, što možemo vidjeti po brojnim otkazima koje je njegova tvrtka nedavno podijelila upravo u tom odjelu, a kako je VR pao u drugi plan, fokus je prebačen na nove stvari.

Jedna je, naravno, umjetna inteligencija, dok su druge pametne, odnosno AI naočale.

A upravo su takve naočale, prema Zuckerbergu, budućnost.

Teško je zamisliti svijet za nekoliko godina u kojem većina naočala koje ljudi nose nisu AI naočale, komentirao je tijekom objave poslovnih rezultata za posljednji kvartal. Njegov stav je da već sada milijarde ljudi diljem svijeta zbog problema s vidom nose naočale i kontaktne leće te da se sada približavamo sličnom trenutku kada su su se pojavili pametni telefoni: Bilo je samo pitanje vremena kada će svi ti preklopni mobiteli postati pametni telefoni.

Počinje tranzicija prema AI naočalama?

Dakle, sada se nalazimo u trenutku u kojem počinje ta tranzicija tijekom koje će ljudi leće i klasične naočale početi mijenjati s pametnim i AI naočalama. Zuckerbergu i Meti takav scenarij, naravno, odgovora jer su upravo oni jedni od lidera na tržištu takvih naočala. Prodaja njihovih naočala tijekom posljednje godine se utrostručila te Zuckerberg vjeruje kako je riječ o jednom od najbrže rastućih proizvoda potrošačke elektronike u povijesti.

Potražnja je svakako sve veća, no teško je vjerovati da će prijelaz na pametne naočale biti slična prelasku na pametne telefone. Mnogima takve naočale s kojima mogu razgovarati, odnosno koje će imati mali ekran na kojem će se prikazivati obavijesti jednostavno ne odgovaraju i ne žele takva ometanja, a tu je svakako i problem privatnosti. Naime, mnogi od modela takvih pametnih naočala imaju integriranu kameru, što kod ljudi izaziva nelagodu i strah da bi ih korisnici takvih uređaja mogli snimati bez njihova znanja.

I drugi vjeruju u Zuckerbergovu viziju

Ipak, bez obzira na to vjerujete li ili ne Zuckerbergovoj viziji, treba naglasiti kako slično razmišljaju i drugi tehnološki lideri. Tijekom sljedećih godinu-dvije svoj prvi model pametnih naočala trebao bi predstaviti i Apple, a slične planove ima i jedan od pionira na ovom tržištu - Google. Sve ovo pokazuje kako će ponuda na ovom tržištu s godinama biti sve veća, a naočale će imati sve više opcija, uključujući i brojne opcije bazirane na umjetnoj inteligenciji te je jedino pitanje kolika će biti potražnja za tim nosivim uređajima.

Podsjetimo, kada su se pojavili pametni satovi, za njima nije postojala velika potražnja jer su na početku predstavljali samo produžetak mobitela na čijim su se ekranima prikazivale obavijesti sa smartphonea. No kada je fokus proizvođača prebačen na zdravstvene i sportske opcije te kako se pojavljivalo sve više modela - uključujući i vrhunske uređaje, ali i cjenovno povoljnije satove, tako je rasla i prodaja. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li i tehnološke kompanije slijediti sličan scenarij i s pametnim naočalama.

Izvor: Tech Crunch