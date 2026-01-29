Nova vrsta svemirske utrke odvija se visoko iznad Zemlje, a u toj utrci podatkovni centri postaju strateška infrastruktura. Kina planira u idućih pet godina lansirati podatkovne centre za umjetnu inteligenciju u orbitu, izvijestili su kineski državni mediji, a prenosi agencija Reuters.

Kineska korporacija za zrakoplovnu i svemirsku znanost i tehnologiju (China Aerospace Science and Technology Corporation, CASC) najavila je da će „izgraditi gigavatnu svemirsku digitalno-inteligentnu infrastrukturu”, objavio je CCTV, pozivajući se na njihov petogodišnji razvojni program. Ti bi objekti povezivali računalstvo u oblaku, rubno računalstvo (obradu podataka što bliže njihovu izvoru) i uređaje krajnjih korisnika, čime bi se omogućila obrada podataka sa Zemlje izravno u svemiru.

Izazov za SpaceX

Ta inicijativa predstavlja izazov za američku tvrtku SpaceX. Američka tvrtka očekuje da će sredstva iz planirane inicijalne javne ponude dionica, vrijedne oko 23 milijarde eura, iskoristiti za izgradnju orbitalnih podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju, navodeći energetska ograničenja na Zemlji. Šef SpaceX-a Elon Musk izjavio je da bi sateliti s podatkovnim centrima na solarni pogon mogli biti lansirani u roku od dvije do tri godine.

Izgradnja podatkovnih centara na solarni pogon u svemiru je jasna odluka... najniži trošak za smještaj umjetne inteligencije bit će u svemiru i to će se dogoditi za dvije, najkasnije tri godine, rekao je Musk na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu. Dodao je da proizvodnja solarne energije u orbiti može biti pet puta veća nego na Zemlji.

Politički ciljevi i ograničenja

Prema CASC-ovu dokumentu o politici iz prosinca, cilj je do 2030. godine uspostaviti industrijski "Svemirski oblak", pri čemu se povezivanje svemirske solarne energije i računalstva umjetne inteligencije definira kao jedan od temeljnih stupova navedenog petogodišnjeg plana. CASC je također najavio početak suborbitalnog svemirskog turizma.

Kina je prošle godine ostvarila 93 lansiranja u svemir, no dužnosnici priznaju ključnu slabost, nepostojanje dokazanog višekratno uporabljivog raketnog sustava, kojeg primjerice SAD imaju posredstrvom SpaceX-a.

Sljedećih 10 do 20 godina bit će razdoblje skokovitog kineskog razvoja na području međuzvjezdane navigacije. Izvorne inovacije u temeljnom istraživanju i tehnološki proboji preoblikovat će obrazac istraživanja dubokog svemira, objavila je kineska državna agencija Xinhua.