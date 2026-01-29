Elon Musk je svoje najave o totalnoj transformaciji Tesle iz automobilske kompanije u proizvođača robota i robotaksija počeo pretvarati u stvarnost. Ovog tjedna tako je najavio kako se bliži kraj proizvodnje Modela S i X, koji idu u zasluženu mirovinu, dok će tvornicu u Freemontu prenamijeniti za njihov biznis budućnosti. U njoj će se, naime, graditi roboti Optimus.

Ako ste zainteresirani za kupovinu Modela S i X, sada bi bio pravi trenutak za njihovu narudžbu, komentirao je izvršni direktor ove tvrtke tijekom objave rezultata poslovanja za posljednji ovogodišnji kvartal. Također, dodao je kako Tesla sada ide u smjeru - autonomije.

Promjena strategije

Izvršni direktor Tesle komentirao je kako je ova promjena pomalo tužna, no to je samo dio promjene strategije i općenite promjene prema autonomnoj budućnosti. Vlasnici Modela S i X ne bi trebali strahovati zbog ove najave jer, prema Musku, Tesla će nastaviti s podrškom za ta vozila dok god ih ljudi posjeduju.

Podsjetimo, Musk već neko vrijeme govori kako za budućnost tvrtke nisu važni automobili (čak se nedavno složio s komentarom prema kojem se u budućnosti možda nitko neće niti sjećati da je Tesla proizvodila automobile), već je fokus na dvije stvari - autonomiji, odnosno robotaksijima i robotima.

Na krilima Modela S i X, koji su predstavljeni nakon Roadstera, Tesla je započela svoj uspon na tržištu električnih vozila, no pravi uspjeh uslijedio je nakon što su počeli s prodajom Modela 3 i Y. Ta dva novija modela zaslužna su za čak 97 posto prodaje Teslinih automobila prošle godine, što nije iznenađenje jer riječ je o cjenovno povoljnijim vozilima u odnosu na S i X.

Tranzicija od automobila prema robotima

Iako automobili Musku, čini se, više nisu toliko važni, tranzicija prema robotima i robotaksijima ne samo da neće biti jednostavna, već neće biti niti tako brza. Usprkos velikom napretku na ovim tržištima, proći će još dosta vremena prije nego počnu ostvarivati neke značajnije prihode od usluge robotaksija i prodaje robota.

Zato bi, barem još neko vrijeme, prodaja električnih automobila i dalje trebala predstavljati glavni izvor zarade. Na tom polju situacija nije najbolja jer, osim što ih je po broju prodanih električnih automobila prestigao kineski BYD, činjenica da je prodaja pala u tri od četiri prošlogodišnja kvartala ne ulijeva optimizam.

Prebacivanje fokusa na robotiku, vjeruje Musk, s vremenom bi se trebalo isplatiti, a da je budućnost u robotima pokazuje i njegova najava kako će se u tvornica u Freemontu godišnje moći proizvoditi čak milijun robota. Novu generaciju Optimusa očekujemo tijekom ovog kvartala, a zanimljivo je kako bi to trebao biti prvi model napravljen za masovnu proizvodnju.

Izvor: Business Insider