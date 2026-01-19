Iako je rast Tesle posljednjih godina zaustavljen te je ova tvrtka izgubila dugogodišnju poziciju lidera na ovom tržištu (prestigao ih je BYD), njena tržišna vrijednost i dalje je višestruko veća u odnosu na tradicionalne proizvođače automobila. A ako je vjerovati Musku, ta će se tržišna vrijednost sljedećih godina višestruko povećati, a u centru tog rasta neće biti automobili.

Prema izvršnom direktoru tvrtke, dva su velika generatora rasta Tesle. To su, kako smo već više puta pisali, robotaksiji i robotika - konkretno, robot Optimus.

A kolike nade Musk i ekipa u Tesli ulažu u Optimusa najbolje pokazuje nedavni komentar poznatog poduzetnika i investitora Jasona Calacanija. On je tijekom jednog summita komentirao kako se u budućnosti nitko neće sjećati da je Tesla ikada proizvodila automobile. Jedina stvar koje će se sjećati jest da je Tesla izgradila milijardu robota. Na ovaj komentar reagirao je i sam Musk, koji je na svojoj društvenoj mreži napisao: Vjerojatno istinito.

Musk ima poseban motiv

Prema svim ovim komentarima u posljednje vrijeme stječe se dojam kako su Musku već sada automobili pali u drugi plan te se postavlja pitanje koliki će fokus prvi čovjek tvrtke staviti na razvoj samih vozila i potencijalnih novih modela. Tesla i dalje ovisi o prodaji automobila i jasno je kako će ovisiti i sljedećih godina jer će proći dosta vremena dok njihovi robotaksiji postanu neki važniji faktor u prihodima kompanije, a ista je stvar i s Optimusom.

Probably true — Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2026

Podsjetimo, prije nekoliko mjeseci objavljeno je kako Tesla ima problema s proizvodnjom Optimusa. Konkretno, naišli su na izazove u proizvodnji robotskih ruku koje bi trebale biti spretne i vješte poput ljudskih ruku, što je jako teško (neki čak kažu i nemoguće) napraviti.

Musk je posebno motiviran za uspjeh u razvoju i proizvodnji Optimusa jer je i ovaj robot dio njegova nevjerojatnog paketa plaća teškog bilijun dolara. Da bi dobio taj novac, Tesla, među inim, mora proizvesti čak milijun Optimusa do 2030. godine.

Tako nešto nije nemoguće, iako će biti jako teško. S jedne strane Musk je poznat po velikim najavama koje se ne ostvare ili se ostvare s jako velikim zakašnjenjem. S druge strane, iza sebe ima brojne projekte koji su se do tada činili nemogućim (npr. SpaceX je prva privatna kompanija koja prevozi astronaute na ISS, ostvario je veliki uspjeh s Neuralinkom, od Tesle je napravio daleko najvrjedniju automobilsku kompaniju na svijetu itd.) tako da nikada ne treba otpisivati Muska i njegove ambicije, koliko god se danas činile teško ostvarivim.

U njegovu viziju, čini se, i dalje vjeruju brojni investitori pa je tako nedavno cijena dionice dosegla svoju najveću vrijednost od skoro 500 dolara, da bi sada blago pala i iznosi 437 dolara.

Izvor: Futurism