Tijekom nedavnog intervjua, suosnivač iRobota Rodney Brooks upozorio kako su milijarde koje investitori ulažu u robotiku, odnosno razvoj humanoidnih robota, u biti - bačene u vjetar. Objasnio je kako robote nije jednostavno naučiti ljudskim pokretima te posebno naglasio sofisticiranost ljudskih ruke koje imaju oko 17 tisuća specijaliziranih receptora za dodire, što niti jedan (humanoidni) robot ne može kopirati.

A upravo s robotskim rukama problema ima i Tesla. Tako su, prema posljednjim medijskim objavama, odgodili planiranu proizvodnju robota Optimus planiranu za kraj ove godine. Zbog izazova u proizvodnji “ljudskih spretnih ruku”, proizvodnja Optimusa privremeno je zaustavljena. Prema osobama upoznatim sa situacijom u kompaniji, a koji su razgovarali s novinarima, Tesla je nagomilala tijela robota Optimus, ali bez ruku i nije poznato kada bi ti roboti mogli biti sastavljeni.

Na izazove u proizvodnji upozorio i Musk

I sam Musk je nedavno potvrdio izazove pri razvoju robota te je, gostujući na jednom podcastu ranije ove godine, objasnio kako je najteži dio u procesu razvoja i dizajna robota, odnosno robotskih ruku postići spretnost ljudskih ruku.

Da će biti problema s proizvodnjom u kompaniji su shvatili još prošlog ljeta pa su promijenili planove oko proizvodnje, a kada su naišli na nove probleme, privremeno su morali obustaviti masovnu proizvodnju te svoje resurse usmjeriti na rješavanje izazova i implementaciju drugih poboljšanja.

Muskov prvotni plan bio je da proizvodnja do kraja ove godine dosegne čak 5 tisuća Optimusa, no taj su plan kritizirali inženjeri u kompaniji jer su znali kako su takva očekivanja nerealna. Nakon njihovih kritika, Tesla je smanjila očekivanja pa je do kraja ove godine planirano predstaviti 2 tisuće Optimusa, no sada je jasno kako će to biti nepotpuni modeli jer neće imati ruke.

Robotika je budućnost Tesle

Musk je Optimusa predstavio u ljeto 2021. godine kada je najavio da bi takvi roboti mogli obavljati općenite poslove koji su opasni ili dosadni za ljude. Također, spomenuo je i kako bi Optimus jednog dana mogao postati kućni pomoćnik koji će obavljati brojne stvari - od usisavanja i čišćenja pa do, jednog dana, čak odlaska u trgovinu i obavljanja šopinga za svoje vlasnike.

Kolika su očekivanja od robotike najbolje govore i komentari prvog čovjeka Tesle prema kojem su upravo roboti (zajedno s autonomijom), a ne automobili, ključan faktor za budućnost kompanije te na krilima te tehnologije mogu ostvariti tržišnu vrijednost od više bilijuna dolara.

Tako nešto, naravno, neće biti jednostavno i pred Teslom, ali i drugim robotskim kompanijama su veliki izazovi i bit će zanimljivo vidjeti hoće li budućnost robotike zaista pripasti humanoidnim robotima poput Optimusa ili, kako to smatra Rodney Brooks, robotima različitih oblika koji neće imati 2 noge i ruke poput ljudi, već kotače, više ruku, senzore i slično te uopće neće izgledati poput ljudi.

Izvor: TechSpot