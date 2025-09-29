Ako je vjerovati Elonu Musku, kao i nekim drugim tehnološkim stručnjacima, nismo toliko daleko od trenutka kada će kućni humanoidni roboti spremati i čistiti naše kuće, peglati robu i slagati posuđe iz perilice, a jednom bi umjesto nas čak mogli ići i u šoping i kupovati namirnice. Takvi kućanski roboti rasteretili bi ljude svakodnevnih obaveza i omogućili im više slobodnog vremena, odnosno dobili bi vrijeme koje bi mogli posvetiti druženju s obitelji, sportu, čitanju itd.

Takvu budućnost, među inim, trebala bi nam omogućiti upravo Tesla te je Musk veliki fokus stavio na robotiku i razvoj njihova humanoidnog robota Optimus. Iako je Teslin napredak, kao i napredak nekih drugih kompanija, a pogotovo kineskih očit te usprkos Muskovom optimizmu, pitanje je kada ćemo zaista sjediti na kauču, dok humanoidni robot usisava stan pored nas. I hoće li se takav scenarij uopće dogoditi.

Bačen novac

S obzirom na to da su brojni tehnološki stručnjaci uvjereni kako je robotika budućnost, investitori ulažu milijarde i milijarde dolara u kompanije koje razvijaju ovu tehnologiju i nadaju se velikom (dugoročnom) povratu novaca. No ako pitate jednog od stručnjaka za robotiku, oni uzalud troše novac.

Prema Rodneyju Brooksu, suosnivaču iRobota i velikom stručnjaku na području robotike, nije jednostavno naučiti robote ljudskim pokretima pokazujući im brojne videozapise na kojima ljudi obavljaju različite poslove te na temelju toga ih naučiti da naprave iste pokrete. U eseju obavljenom na svojoj stranici napisao je kako su ljudske ruke iznimno sofisticirane te imaju oko 17 tisuća specijaliziranih receptora za dodire. Tome se niti jedan robot ne može približiti.

Objasnio je kako je veliki napredak koji je strojno učenje postiglo s prepoznavanjem govora ili procesiranjem fotografija napravljen na temelju desetljeća postojećih tehnologija za praćenje pravih podataka. No kada su u pitanju podaci vezani za dodire, ne postoje takvi podaci, objasnio je.

Problem je i sigurnost

No to je samo jedan od problema. Kao drugi veliki problem spomenuo je i sigurnost jer što ako takvi masivni humanoidni roboti padnu - lako mogu nekog ozlijediti, a možda čak i ubiti.

Ove kritike i upozorenja ne znače da je Brooks pesimističan oko robotike, no smatra kako budućnost ne donosi klasične humanoidne robote - poput onog kakav je prikazala Tesla. Zato smatra da je investiranje milijardi dolara u eksperimente s takvim humanoidnim robotima bacanje novaca jer budućnost ne pripada takvim uređajima. Umjesto takvog oblika, roboti bi za 15-ak godina trebali imati više ruku, kotače, brojne senzore itd.

Naravno, kao i kada je u pitanju AI, sve su to samo predviđanja i u biti je teško procijeniti u kojem će se smjeru kretati svijet i tehnologija. Ono što je sigurno je da će jako veliku ulogu u tom svijetu (nadamo se pozitivnu, ali postoje i pesimistični scenariji) imati umjetna inteligencija i robotika.

Izvor: Tech Crunch