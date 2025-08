Ako AI uspije napraviti jednu stvar, to bi moglo biti zastrašujuće za čovječanstvo

Jedan od kumova umjetne inteligencije i prošlogodišnji osvajač Nobelove nagrade za fiziku Geoffrey Hinton, već je više puta upozoravao na opasnost od AI-a. Usprkos brojnim i velikim benefitima od ove tehnologije, koja bi mogla pomoći u liječenju brojnih bolesti te nam olakšati posao i živote, postoje brojni rizici, uključujući i one najveće koji bi na kraju mogli rezultati uništenjem čovječanstva.

AI može imati strašne misli

Upravo zato je važno da čovjek uvijek ima kontrolu nad tehnologijom te da možemo pratiti način razmišljanja umjetne inteligencije. Kako je Hinton objasnio u jednom nedavnom podcastu, ne bi ga iznenadilo ako umjetna inteligencija jednom razvije vlastiti jezik, odnosno način komuniciranja koji ljudima ne bi bio jasan i kojeg ne bi razumjeli. To bi bilo “zastrašujuće” jer je umjetna inteligencija već pokazala kako može imati “strašne misli”.

Većina stručnjaka, naglasio je, smatra kako će jednom doći do trenutka u kojem će umjetna inteligencija biti pametnija od ljudi te bi mogla pronaći način kako da svoje misli pretvori u stvarnost. S obzirom da na to da te misli mogu biti strašne, a ljudi možda neće znati o čemu AI razmišlja, jasno je na što Hinton upozorava.

O takvim stvarima zato treba razmišljati već sada, jer bi jednom moglo biti prekasno.

Može li AI biti samo dobroćudna?

Trenutačno se kao o najvećoj konkretnoj opasnosti koja AI predstavlja za ljude govori kroz prizmu potencijalnih otkaza. Zbog ove tehnologije mnogi su već ostali bez posla, a za očekivati je kako će se otpuštanja u budućnosti ubrzati te da će biti masovna. Među inim, zahvatit će i brojna uredska, administrativna i intelektualna radna mjesta i pitanje je kako će izgledati takva budućnost u kojoj ne samo da će mnogi dobiti otkaze, već neće moći naći posao jer će većinu radnih mjesta popuniti AI.

No kako upozorava Hinton, to je samo jedan od potencijalnih problema, no svakako ne i najveći. Podsjetimo, brojni su stručnjaci do sada upozorili na scenarij iz Terminatora u kojem će u jednom trenutku tehnologija, odnosno AI i roboti odlučiti pokazati palac dolje čovječanstvu te će nas pokušati uništiti.

Upravo je vlastiti jezik koji bi AI mogla razviti, a koji ljudi neće razumjeti, jedan od potencijalnih koraka u tom smjeru te je Hinton naglasio kako već sada trebamo pronaći način za razvoj umjetne inteligencija koja će biti “zajamčeno dobroćudna”.

Izvor: Business Insider