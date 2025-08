Ovaj uređaj koristite stalno, a kad ste ga posljednji put očistili? Evo kako i kojim sredstvom

Kad ste posljednji put oprali ruke? A očistili telefon? Iako pametne telefone gotovo stalno držimo u rukama ili uz lice, veoma se rijetko sjetimo zaista ih očistiti.

A baš kao i svaka druga površina, površina pametnih telefona (bili oni u maskici ili bez nje) može sadržavati brojne potencijalne bakterije i viruse. Dovoljno je da se podsjetimo gdje smo sve imali svoj telefon u rukama - od javnog prijevoza, preko kuhinje i blagovaonskog stola pa do kupaonice.

Baš kao i ruke, pametne telefone trebalo bi redovito čistiti, no pitanje je - čime? Koristite li pogrešna sredstva, mogli biste oštetiti zaštitne premaze telefona ili čak utjecati na funkcioniranje zaslona osjetljivog na dodir.

Zašto čistiti pametni telefon?

Postoje dva veoma dobra razloga zašto redovito čistiti pametni telefon.

Prvi je čisto estetski. Masni prsti u kombinaciji s velikim ekranom, neizbježno znače packe. Dodate li tome naslanjanje zaslona telefona na lice kad se javljamo na poziv, jasno je da će sva masnoća i šminka prijeći i na zaslon. Što ga dulje ne obrišete, to će biti slabija vidljivost.

Drugi je razlog čisto zdravstvene prirode. Sve bakterije, virusi i mikroorganizmi koje imamo na rukama, prenosimo na pametni telefon. Ako smo bolesni i kihnemo ili se nakašljemo u šaku, a potom tom istom rukom držimo telefon, neizbježno ćemo prenijeti viruse i bakterije na naš omiljeni uređaj. Ako to napravi vaš partner ili dijete, lako i vama može prenijeti svoju prehladu ili gripu.

Kako i koliko često čistiti telefon?

Mogli bismo reći da bi telefon trebalo očistiti barem onoliko puta, koliko peremo ruke, a najmanje jednom dnevno.

Obavezno bismo trebali čistiti telefon kad smo bolesni ili u sezoni gripe i prehlade, kao i nakon što s njim boravimo na javnim mjestima poput plaže, klubova ili javnog prijevoza.

No, bolje je pitanje, kako ga očistiti? Iako je većina telefona danas vodootporna (do određene razine), pranje telefona pod mlazom vode i sapunom, definitivno nije dobar način.

Možda biste pomislilli da je bolja opcija čišćenje sredstvom za čišćenje površina u kućanstvu ili dezinfekcijskim sredstvom za ruke? Međutim, ta bi sredstva mogla oštetiti vaš uređaj izvana, ali i iznutra.

Proizvođači telefona upozoravaju da se ne koriste izbjeljivači, vodikov peroksid, aerosolni sprejevi, sredstva za čišćenje prozora, alkoholne maramice za dezinfekciju i ocat. Naime, ta agresivna sredstva mogu oštetiti oleofobni sloj kojim je premazan zaslon uređaja, a koji pomaže u zaštiti od otisaka prstiju i mrlja. Kad se jednom taj sloj ošteti, ekran postaje trajno "musav" i smanjuje se njegova vidljivost i osjetljivost na dodir.

Proces čišćenja telefona zapravo je izuzetno jednostavan. Prije svega, izvadite ga iz zaštitne futrole ili maske i nju zasebno očistite. Ako se radi o silikonskoj maskici, možete ju slobodno oprati pod toplom vodom i sa sapunom, samo ju dobro obrišite i osušite prije povratka na telefon. Što se futrola tiče, ovisi o materijalu od kojeg su napravljene. One od plastike i silikona, također se mogu jednostavno oprati. One koje su napravljene od umjetne ili prave kože zahtjevaju malo više opreza i njege. Za umjetnu kožu, najbolje je umočiti krpu od mikrovlakana u mješavinu sapuna i tople vode, dobro ocijediti i nježno prebrisati površinu te potom osušiti suhom krpom od mikrovlakana. Za pravu kožu, možete se poslužiti istom tehnikom, uz napomenu da nakon što se osuši kožu treba zaštititi nekim sredstvom za njegu i zaštitu kože (obično je to nekakva krema na bazi vazelina).

Sam uređaj ugasite kako prilikom čišćenja ne biste omaškom pritisnuli neki gumb ili aktivirali neku opciju na svom telefonu. Potom, posegnite za maramicama s izopropilnim alkoholom (s razinom ne višom od 70%), mekom krpom od mikrovlakana i antistatičkom četkicom s mekim vlaknima (ako ju nemate i obična četkica će poslužiti ali budite veoma oprezni).

Ako nemate maramice s alkoholom, možete iskoristiti i 70 postotnu otopinu alkohola koju ćete nanijeti na krpu od mikrovlakana i lagano prebrisati telefon. Nikako nemojte prskati tekućinu izravno na telefon kako biste izbjegli koroziju ili kratki spoj.

Što ne činiti?

Iako je većina telefona vodootporna, nemojte ih uranjati u bilo kakvu otopinu za čišćenje. Brtve koje sprječavaju ulazak vode nisu svemoguće i lako se može dogoditi da ju sredstvo za čišćenje razgradi i prodre u unutrašnjost telefona.

Izbjegavajte korištenje grubih krpa, papirnatih ručnika i maramica, jer mogu ostaviti ogrebotine na zaslonu.

I na kraju, budite nježni prilikom čišćenja. Lagano prebrišite uređaj, nemojte snažno trljati ili pritiskati pogotovo po ekranu ili kameri kako ne bi izgrebli ili oštetili površinu stakla.

I nemojte zaboraviti pokazati svojim ukućanima kako da očiste svoje telefone, ali i pametne nosive uređaje poput satova ili fitness narukvica.