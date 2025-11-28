Umjetna inteligencija trebala bi olakšati ljudima svakodnevne dosadne repetitivne poslove i omogućiti im da se posvete kompleksnijim poslovima. No, to baš i neće funkcionirati u svim industrijama i za sve poslove.

Gostujući na američko-saudijskom investicijskom forumu u Washingtonu, šef Nvidije, Jensen Huang, dao je zanimljivo viđenje budućnosti poslova.

Dok pesimisti ističu da će zbog AI milijuni ljudi diljem svijeta ostati bez posla, a optimisti govore kako će nam svima biti bolje, čovjek koji je trenutno na čelu jedne od najvažnijih tvrtki u AI industriji dao je svoje viđenje.

Rekao je kako smatra da će povećanje produktivnosti umjetne inteligencije, u bliskoj budućnosti, potpuno promijeniti odnos ljudi prema poslu.

Svačiji poslovi bit će drugačiji jer umjetna inteligencija uvodi novi val poslovnih koncepata i projekata, istaknuo je Huang. Ako vaš život postane produktivniji i ako stvari koje radite s velikim poteškoćama postanu jednostavnije, vrlo je vjerojatno da ćete, budući da imate toliko ideja, imati više vremena za bavljenje njima.

Kao primjer naveo je radiologe, za koje kaže da su sad "učinkovitiji" zahvaljujući umjetnoj inteligenciji. Istaknuo je i kako produktivnost neće "izbrisati poslove", već će ih stvoriti još više.

Rekao bih da postoje dokazi da ćemo biti produktivniji, a istovremeno i sve zauzetiji jer imamo toliko ideja. I ja ću bit zauzetiji zbog umjetne inteligencije, rekao je Huang.

Ostaje nam vidjeti čije će predviđanje biti bliže stvarnosti - optimista, pesimista ili Huanga.