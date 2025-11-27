Milijuni ljubitelja jednog od najpopularnijih serijala u povijesti na Netflixu s velikim su nestrpljenjem iščekivali jučerašnji dan. Ovaj streaming servis upravo je za srijedu najavio početak emitiranja posljednje sezone Stranger Thingsa, serije koja je tijekom godina postala pravi kulturni fenomen među gledateljima, ponajviše mlađima.

No za dio njih to se veliko uzbuđenje nakratko pretvorilo u razočarenje i bijes. Naime, uoči početka emitiranja velikom broju korisnika Netflix je postao nedostupan. Podaci s Downdetectora pokazuju da je u jednom trenutku više od 15 tisuća osoba prijavilo probleme s ovim streaming servisom, a neki od njih su svoju ljutnju izbacili i na društvenim mrežama.

Stvari su se ipak brzo smirile

Dijelu korisnika Netflix je bio nedostupan oko sat vremena, prenose na Reutersu, a situacija se nakon toga smirila pa su se brojni obožavatelji mogli u miru prepustiti novim avanturama i doživljajima ekipa iz Hawkinsa.

Iako Netflix najčešće objavljuje sve epizode u isto vrijeme, u nekim slučajevima naprave iznimku pa izbacuju epizode u više navrata. Upravo su to napravili s posljednjom sezonom Stranger Thingsa. Za sada su dostupne prve četiri epizode pete sezone, sljedeće 3 epizode bit će dostupne 25. prosinca, dok će posljednja epizoda te sezone, ali i cjelokupne serije biti emitirana posljednjeg dana ove godine.

Inače, ovo nije prvi put da je Netflix pao prilikom početka emitiranja popularnijih serija ili emisija te su slični problemi zabilježeni i kada je predstavljena četvrta sezona Stranger Thingsa 2022. godine. Također, platformu je srušio i dugoočekivani boksački meč između Mikea Tysona i Jake Paula, a problemi su zabilježeni i prilikom emitiranja reality showa Love is blind.

Koliko je Stranger Things popularan najbolje govori podatak da su, uoči početka emitiranja nove sezone, među top 10 najgledanijih serija na Netflixu našle sve 4 prijašnje sezone ovog serijala, što je prvi put u povijesti da su 4 sezone jedne serije među najgledanijih deset serija na ovom videoservisu. Od ovog tjedna na tom popisu pridružit će im se i peta sezona koja će, jasno, brzo zauzeti prvo mjesto na ovom popisu.

