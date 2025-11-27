Nezaštićena oprema za radijski prijenos u SAD-u postala je metom kibernetičkih napadača, što je navelo američka regulatorna tijela na slanje upozorenja radijskim postajama, nakon što su u eter bili ubacivani neprimjereni i lažni sadržaji.

Nedavni niz kibernetičkih upada na različite radijske postaje, priopćila je američka Savezna komisija za komunikacije (FCC), doveo je do neovlaštene aktivacije američkog sustava za hitna upozorenja i njegova "pozivnog signala", prenosi Reuters.

Kako bi primali zvuk pod nadzorom napadača umjesto programskog sadržaja postaje, naveo je FCC, napadači su prekonfigurirali kompromitirane Barixove uređaje (mali mrežni audio prijamnici i prijenosnici koje radio postaje koriste za emitiranje i obradu zvuka).

Agencija je, opisujući posljedice hakerskog napada, nadalje priopćila da su pogođene stanice javnosti emitirale audio stream koji je umetnuo napadač, a koji uključuje stvarni ili simulirani signal pažnje i EAS tonove upozorenja, kao i opscen jezik i druge neprikladne materijale.

Izvješća iz Teksasa i Virginije, naveo je FCC, opisala su otete radijeske prijenose u kojima je uvredljiv ili netrpeljiv sadržaj zamijenio redoviti program. FCC je pozvao radijske postaje da promijene zadane lozinke, instaliraju ažuriranja i uklone izložene konfiguracije.

Proizvođač kompromitirane opreme Barix, nije se odazvao na upit za komentar iz Reutersa. No, agencija je podsjetila na njihovu izjavu iz 2016. godine.

Barix želi istaknuti da su naši uređaji sigurni za radijsko emitiranje kada su ispravno postavljeni i zaštićeni snažnom lozinkom, poručili su tada iz Barixa.