Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevaratnom koji je 73-godišnju Osječanku nagovorio na instaliranje aplikacija na mobitel, nakon čega je s njenog bankovnog računa "skinuo" više od 60 tisuća eura, izvijestila je policija u srijedu.

Oštećena 73-godišnjakinja iz Osijeka prije nekoliko dana, na nagovor nepoznate osobe, na svoj je mobitel instalirala dvije aplikacije za daljinsko upravljanje. Na taj način je omogućila nepoznatom počinitelju pristup podatcima mobilnog bankarstva, bankovnih kartica i bankovnih računa, nakon čega joj je s računa bez njezinog znanja ili odobrenja povučeno 60.200 eura.



U policiji ističu kako rade na utvrđivanju identiteta počinitelja, a s obzirom na učestalost takvih prevara, pozivaju građane da podatke sa svoje bankovne kartice ne upisuju na sumnjivim stranicama ili aplikacijama.