Dok se s jedne strane govori o balonu umjetne inteligencije koji bi, baš kao što je to bio slučaj s tzv. dot.com groznicom krajem prošlog i početkom ovog tisućljeća, mogao puknuti, s druge strane svima je jasno kako je AI budućnost. Nitko ne želi zaostati s razvojem i ulaganjem u ovu tehnologiju kako ih konkurenti ne bi prestigli i zauzeli stratešku prednost za budućnost.

Troše sve imaju

Velike tehnološke tvrtke poput Googlea, Mete, OpenAI-a i drugih danas troše sve što imaju i konzumiraju sve resurse za slučaj da pobjednik odnese sve, komentirao je u nedavnom podcastu poznati investitor Mark Cuban. Naglasio je kako danas imate pet, šest, koliko god kompanija koje pokušavaju napraviti ultimativni model o kojem će svi ovisiti. Tu je situaciju usporedio s devedesetim godinama, no tada se kompanije nisu borile oko umjetne inteligencije, već oko - tražilica. Objasnio je kako su se tada za prevlasti borilo više tražilica te nitko nije znao u kojem će smjeru ići tržište - hoće li dominirati pet najjačih tražilica ili će na kraju pobjednik odnijeti sve.

Svi znamo kako je ta bitka završila: Sada, znamo da je s tražilicama pobijedio Google, a nakon njega tu je Bing koji ima, kao jedan ili dva posto i DuckDuckGo s pola posto. U ovom slučaju pobjednik je uzeo sve, a isto bi se moglo dogoditi i s umjetnom inteligencijom i AI chatbotovima.

No ta utrka za razvoj najjačeg AI modela mogla bi stvoriti vlastiti balon koji bi na kraju mogao puknuti jer kompanije trenutačno previše troše, s čime se, osim Cubana, slažu i tehnološki lideri poput Altmana, Gatesa i drugih. Još jedan problem na koji je upozorio ovaj investitor vezan uz AI jest i infrastruktura koja pokreće AI, odnosno veliki i skupi podatkovni centri u koje se također ulaže veliki novac.

Dobro poznat film

Konačan ishod ovog AI rata, prema Cubanu, neće ovisiti samo o tome tko će napraviti najveći model, već tko će napraviti - najpametniji. A mnogi na kraju neće niti dočekati kraj tog rata jer, podsjeća, povijest sugerira da mnoge kompanije prije toga propasti. Naime, tijekom pucanja balona krajem devedesetih pokazalo se kako većina internetskih kompanija nema održive poslovne modele te ne ostvaruju dovoljne prihode pa, kad je investicijski kapital presušio, više nisu mogle preživjeti. Upravo to je jedna od kritika današnjih AI kompanija jer troše veliki novac, a povrata nema. Barem ne za sada.

Inače, za Cubana je ovo dobro poznata situacija i film koji je već gledao jer je on svoje bogatstvo ostvario tijekom dot.com ludnice. On kaže kako sada prepoznaje istu kombinaciju uzbuđenja, pompe i prekomjernog trošenja koja je obilježila i kraj devedesetih i početak novog stoljeća, a koja je završila pucanjem balona i masovnim bankrotom te su mnoge kompanije u koje su se ulagali milijuni nestale preko noći.

