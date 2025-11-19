Umjetna inteligencija je tehnologija budućnosti (i sadašnjosti) u koju već danas trebala ulagati veliki novac kako ne bi zaostali u revoluciji koju bi AI trebala donijeti. Toga su svjesni svi - i male i velike kompanije, a u umjetnu inteligenciju ulažu se stotine milijardi dolara te su najavljena brojna nova velika ulaganja.

S jedne strane, to se čini logičnim, no s druge strane pitanje je kada će investitori dobiti povrat velikih investicija u ovu tehnologiju.

Svi će osjetiti posljedice

Da su u nekim slučajevima investicije iracionalne te da postoji rizik od pucanja AI balona upozorava sve više stručnjaka. O tome je nedavno govorio i prvi čovjek Alphabeta i Googlea Sundar Pichai. U razgovoru za BBC komentirao je kako je, s obzirom na to da je potencijal ove tehnologije iznimno velik, uzbuđenje investitora prilično racionalno, no podsjetio je i kako tijekom investicijskih ciklusa cijela industrija može pretjerati.

Ako takva iracionalnost u potrošnji na kraju zaista dovede do pucanja balona umjetne inteligencije, Pichai upozorava kako niti jedna kompanija neće ostati netaknuta. Dakle, svi će osjetiti posljedice pucanja tog balona, neki manje, neki više, dok bi mnoge kompanije mogle propasti, a to znači da bi milijarde dolara investicija moglo otići u vjetar.

Naravno, kad god se govori o pucanju balona na nekom internetskom tržištu, uvijek se povlači paralela s pucanjem dot-com balona. Tada su vrijednosti internetskih kompanija rasle velikom brzinom, no pokazalo se kako taj rast nije imao pokrića. Kao i danas, i tada je bilo puno velikih ulaganja, no usprkos pucanju tog balona, Pichai kaže kako nitko od ljudi tada nije sumnjao u potencijal i snagu samog interneta. Isto sada očekuje i od umjetne inteligencije: Dakle, mislim da je u isto vrijeme racionalna te da postoje elementi iracionalnosti u trenutku poput ovog.

Upozorenje Altmana

Iako kaže kako je Google “pripremljen” za negativan scenarij, Pichai kaže da, ako balon pukne, i oni će osjetiti te posljedice, jednako kao i brojne druge kompanije. O tome je ranije ove godine govorio i Sam Altman. Objasnio je kako su ljudi, odnosno investitori općenito previše uzbuđeni oko umjetne inteligencije te je također spomenuo mogućnost pucanja balona.

Što se Pichaija tiče, on kao i mnogi stručnjaci za umjetnu inteligenciju ipak vjeruje kako će utjecaj ove tehnologije biti iznimno pozitivan. Posebno je spomenuo tržište rada koje će AI promijeniti - na bolje. Pri tome ne ignorira činjenicu da će put do tog trenutka biti izazovan te da će prihvaćanje ove tehnologije pratiti i brojni otkazi.

Izvor: NY Post