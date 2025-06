Vjerujete li šefu Googlea? Nema straha od otkaza, zbog AI-a porast će potražnja za zaposlenicima

Brojne rasprave vezane uz umjetnu inteligenciju odnose se na tržište rada, odnosno kako će ono izgledati u budućnosti kada će poslove koje danas obavlja čovjek, u velikoj mjeri obavljati tehnologija i strojevi. Velike tvrtke već su zbog AI-a najavile otkaze ili prestanak zapošljavanja (što se nekima nije pokazalo kao najbolji potez) i brojni analitičari vjeruju kako će kompanije nastaviti u sličnom smjeru. Ako neki posao može obaviti AI, nema potrebe da se za tu poziciju zapošljavaju ljudi, a kako tehnologija rapidno napreduje, jasno je kako će broj poslova koje umjetna inteligencija bude mogla obavljati, biti sve veći.

Mnogi su navikli na ovaj oblik rada i radije bi dali otkaz nego se prilagodili poslodavcu

Znači li to da će ljudi masovno ostati bez posla? To je svakako jedan od potencijalnih scenarija, ali ne i jedini. Prema optimističnim scenarijima, ne samo da neće biti otkaza, već će se zbog AI-ja povećati potražnja za ljudskom radnom snagom.

Rast na krilima AI-a

Jedan od takvih optimista je i Sundar Pichai, izvršni direktor Alphabeta i Googlea.

On na umjetnu inteligenciju gleda kao na alat koji će poboljšati produktivnost inženjera automatizacijom svakodnevnih zadataka, no zbog toga njihovi inženjeri i developeri neće dobiti otkaz, već će se moći fokusirati na “značajne inovacije”. U tom smislu on na AI gleda kao na “akcelerator” koji će ubrzati razvoj novih proizvoda i time u biti utjecati na potražnju za većim brojem zaposlenika. Naglasio je kako je njegova kompanija upravo zbog AI-a postala učinkovitija, no zbog toga u budućnosti prioritet neće staviti na zamjenu ljudi s ovom tehnologijom, već će upravo uz pomoć umjetne inteligencije moći ostvariti bolji i brži rast.

Iako je Alphabet u proteklih nekoliko godina otpustio veliki broj zaposlenika (2023. čak 12 tisuća, a onda još dodatnih tisuću prošle godine) u 2025. otkazi su bili “više ciljani” te su obuhvatili puno manji broj ljudi.

Ljudi ispred tehnologije: Najavio je fokus na AI i otpuštanja, no nije očekivao jednu stvar

Tijekom intervjua za Bloomberg, on se dotakao i nedavnog komentara izvršnog direktora Anthropica Darija Amodeija koji je upozorio na ugroženost uredskih, administrativnih i intelektualnih poslova, pogotovo početnih radnih mjesta za koje je potrebno najmanje iskustva i znanja. Amodei vjeruje kako bi AI mogla izbrisati polovicu takvih pozicija, no kako možemo vidjeti prema komentaru Pichaija, situacija možda ipak i nije tako crna.

Pri čemu svakako treba uzeti u obzir činjenicu da Alphabet, odnosno Google ulaže velike resurse u razvoj AI-a pa im sigurno nije u interesu govoriti o opasnostima i potencijalnoj ugroženosti radnih mjesta jer bi u budućnosti ljudima poslove mogla uzeti upravo - Googleova AI.

Izvor: Tech Times