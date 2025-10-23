Zanimljivo novo otkriće pokazuje da popularni lijek za mršavljenje Wegovy može štititi srce čak i bez njegovog značajnijeg primarnog učinka na gubitak tjelesne težine. Nova analiza ranije studije SELECT, pokazuje kardiovaskularne koristi kod osoba s blagom do teškom pretilošću, osporavajući pretpostavku da su ti učinci isključivo povezani s mršavljenjem.

Zdravlje srca neovisno o težini

Poruka je da koristi ovih lijekova za vaše srce i arterije nisu ovisne o gubitku težine, što ove lijekove prikazuje kao lijekove koji mijenjaju tijek kardiovaskularnih bolesti neovisno o koristi za težinu, kaže za New Scientist John Deanfield sa Sveučilišnog koledža u Londonu i jedan od autora navedene znanstvene analize, koja je objavljena u časopisu The Lancet.

Wegovy i lijek za dijabetes tipa 2 Ozempic sadrže semaglutid, komponentu koja oponaša peptid-1 sličan glukagonu, GLP-1, koji pomaže regulirati šećer u krvi i apetit. Iako su odobreni za mršavljenje i dijabetes, ti se lijekovi sada istražuju i za druga stanja, uključujući demenciju i alkoholizam.

Studija SELECT pratila je 17.604 odraslih osoba starijih od 45 godina, sve s prekomjernom težinom ili pretilošću i postojećim bolestima srca, ali bez dijagnoze dijabetesa. U studenom 2023. godine Deanfield i kolege izvijestili su da semaglutid smanjuje rizik od srčanog udara, moždanog udara ili velikih kardiovaskularnih događaja za 20 posto. Daljnja analiza pokazala je da su koristi dosljedne kroz kategorije indeksa tjelesne mase (BMI) od 27 do 44 i da uglavnom ne ovise o ukupnom gubitku težine tijekom otprilike dvije godine.

Abdominalna masnoća ipak je igrala ključnu ulogu. Manji opseg struka na početku studije predviđao je niži kardiovaskularni rizik. Tijekom dvije godine, svako smanjenje struka od 5 centimetara uz semaglutid povezano je s 9-postotnim smanjenjem rizika od kardiovaskularnih bolesti, što čini otprilike trećinu zaštitnog učinka na srce. Deanfield napominje da su sudionici u placebo grupi koji su izgubili težinu ponekad imali povećan rizik za srce, vjerojatno zbog već prisutnih zdravstvenih problema.

Mogući mehanizmi

Deanfield smatra da bi učinci semaglutida mogli biti povezani s protuupalnim djelovanjem.

Upala se pokazuje kao vrlo važan mehanizam za više bolesti koje svi želimo izbjeći, objašnjava on.

Postoji i druga mogućnost, koju ističe Gianluca Iacobellis s američkog Sveučilišta u Miamiju, koji nije sudjelovao u istraživanju.

Semaglutid cilja receptore masnog tkiva oko srca, poboljšava tkivo, a potom poboljšava funkciju srca kako bi na kraju smanjio rizik od kardiovaskularnih događaja, kaže Iacobellis za New Scientist.

Pitanje je koji parametri nam trebaju da bismo identificirali osobe koje mogu imati najveće koristi od primjene ovih lijekova? To će, mislim, biti izazov za budućnost, komentirao je na kraju za isti znanstveni list neovisni stručnjak Stefano Masi s talijanskog Sveučilišta Pisa.