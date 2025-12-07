Ukrajina od sredine studenoga napada rusku luku Novorosijsk na Crnom moru, prisiljavajući je na obustavu izvoza nafte. Ponekad se koristi dronovima, a ponekad raketama dugog dometa koje je razvila od invazije 2022.

Donosimo pregled nekih od ovih novih ukrajinskih oružja, na temelju izjava iz Kijeva.

DUGI NEPTUN

Ukrajina tvrdi da je proizvela "Dugi Neptun", krstareću raketu za napad na kopnene snage s dometom do 1000 km. Razvijena je iz protubrodske rakete Neptun kratkog dometa koja je postojala prije invazije. Predsjednik Volodimir Zelenskij još je u ožujku najavio njezin povećani domet. Vojska je objavila da je korištena za napad na Novorosijsk, najveće rusko crnomorsko izvozno središte. Ukrajina tvrdi da proizvodi više takvih raketa.

Poboljšani ukrajinski R-360 Neptun (Foto: @StratcomCentre/X)

FLAMINGO

Flamingo, također poznat kao FP-5, nova je krstareća raketa za napad na kopnene ciljeve lansirana sa zemlje za koju Zelenskij kaže da ima domet od 3000 km. Spomenuo ju je kao najuspješniju ukrajinsku raketu i rekao da bi trebala ući u masovnu proizvodnju do kraja godine. Proizvodi je Fire Point, privatna ukrajinska obrambena tvrtka. Predsjenik je u listopadu rekao da je Flamingo korišten na ruskim ciljevima, ali nije davao detaljnije informacije.

Ukrajinski krstareći projektil Flamingo (Foto: ZN UA Дзеркало тижня. Україна/Youtube)

LJUTI

Dron dugog dometa na elisni pogon Ljuti (Lutyi) bio je glavni pokretač ukrajinskih dubokih udara na energetsku infrastrukturu u Rusiji ove godine. Dron, koji proizvodi proizvođač zrakoplova Antonov, može letjeti više od 1000 km.

FP-1

Dron dugog dometa FP-1, koji proizvodi Fire Point, također se široko koristi za izvođenje dubokih udara na ciljeve u Rusiji i ima domet veći od 1000 km.

PALJANICA

Prvu borbenu upotrebu Paljanice najavio je Zelenskij u kolovozu 2024. godine. Predsjednik je u listopadu rekao da je oružje, koje je nazvano po vrsti ukrajinskog kruha, u desecima slučajeva pogodilo ruska skladišta streljiva. Ukrajinski obrambeni informativni list Militarnyi izvijestio je da ima domet od 650 km i turbomlazni motor koji mu omogućuje let brzinom od 900 km na sat, mnogo brže od normalnog drona.

RUTA

Ruta je još jedna "dronska raketa" za koju Zelenskij očekuje da će ući u masovnu proizvodnju do kraja godine. U listopadu je rekao da je prvi put korištena za napad na pomorsku platformu na udaljenosti većoj od 250 km.

PEKLO

Peklo, ukrajinski za "pakao". Zelenskij je u prosincu 2024. rekao da je prva serija tih dronskih raketa isporučena ukrajinskoj vojsci. Ukrajinski Defence Express procjenjuje domet na oko 700 km.

Peklo (Foto: Afp)

BARS

Bars, ukrajinski za "leopard", novija je bespilotna raketa čije je postojanje otkriveno u travnju 2025. Ukrajinska vojska prošli je tjedan izjavila da ju je koristila za napad na ruske ciljeve, tvrdi da ima domet do 800 kilometara.