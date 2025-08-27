Na Dan neovisnosti Ukrajina je predstavila napredak u svojoj sposobnosti izvođenja dalekometnih napada, otkrivši nadograđenu verziju domaće krstareće rakete Neptun.tri vijesti o kojima se priča Mogu li te promjene nestati? Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi We're goin' up, up, up… Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena Ozbiljne posljedice Znanstvenici upozoravaju na opasnost koja prijeti Jadranu: "Očekivali smo to tek krajem stoljeća..."
Snimke objavljene u nedjelju na ukrajinskom državnom portalu oružja Zbroya prikazale su veći model Neptuna zajedno s drugim ukrajinskim oružjem.
Biti neovisan znači biti snažan. A snažan je onaj tko ima oružje, stoji u objavi Zbroye na društvenim mrežama koje prenosi Business Insider.
Evolucija Neptuna
Neptun, koji je razvio Luch Design Bureau, započeo je kao podzvučna raketa lansirana s kamiona, nastala iz sovjetskog projektila Kh-35. Izvorni domet dosezao je gotovo 320 kilometara, no od ruske invazije modificiran je i za gađanje ciljeva na kopnu.
Bivši ministar obrane Rustem Umerov potvrdio je 2023. godine da je serijska proizvodnja proširena i da su započete nadogradnje za povećanje dometa. U ožujku je predsjednik Volodimir Zelenskij objaviov da je "Dugi Neptun" uspješno je testiran i korišten u borbi, dosegnuvši 1000 kilometara, što je dalje od zapadnih projektila koji dolaze s ograničenjima uporabe.
U ponedjeljak je ukrajinski Centar za strateške komunikacije i sigurnost informacija objavio fotografiju nove rakete, koja odgovara snimkama Zbroye. Ukrajina je već koristila sustav Neptun protiv značajnih ruskih ciljeva, uključujući raketnu krstaricu Moskva, sustave protuzračne obrane i naftnu infrastrukturu.
Unveiled - Ukraine's anti-ship missile R-360 "Neptune" with increased range of up to 1,000 km. pic.twitter.com/gOHgOFPoKr— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) August 25, 2025
Širi razvoj raketa
Ranije ovog mjeseca Ukrajina je otkrila i krstareću raketu Flamingo, za koju se tvrdi da može nositi bojnu glavu od 1000 kilograma i koja ima domet od oko 2900 kilometara. Zelenskij je prošlog tjedna rekao da bi Flamingo mogao ući u masovnu proizvodnju do veljače, dodatno proširujući ukrajinski arsenal dalekometnog oružja.