Na Dan neovisnosti Ukrajina je predstavila napredak u svojoj sposobnosti izvođenja dalekometnih napada, otkrivši nadograđenu verziju domaće krstareće rakete Neptun.

Snimke objavljene u nedjelju na ukrajinskom državnom portalu oružja Zbroya prikazale su veći model Neptuna zajedno s drugim ukrajinskim oružjem.

Biti neovisan znači biti snažan. A snažan je onaj tko ima oružje, stoji u objavi Zbroye na društvenim mrežama koje prenosi Business Insider.

Evolucija Neptuna

Neptun, koji je razvio Luch Design Bureau, započeo je kao podzvučna raketa lansirana s kamiona, nastala iz sovjetskog projektila Kh-35. Izvorni domet dosezao je gotovo 320 kilometara, no od ruske invazije modificiran je i za gađanje ciljeva na kopnu.

Bivši ministar obrane Rustem Umerov potvrdio je 2023. godine da je serijska proizvodnja proširena i da su započete nadogradnje za povećanje dometa. U ožujku je predsjednik Volodimir Zelenskij objaviov da je "Dugi Neptun" uspješno je testiran i korišten u borbi, dosegnuvši 1000 kilometara, što je dalje od zapadnih projektila koji dolaze s ograničenjima uporabe.

U ponedjeljak je ukrajinski Centar za strateške komunikacije i sigurnost informacija objavio fotografiju nove rakete, koja odgovara snimkama Zbroye. Ukrajina je već koristila sustav Neptun protiv značajnih ruskih ciljeva, uključujući raketnu krstaricu Moskva, sustave protuzračne obrane i naftnu infrastrukturu.

Unveiled - Ukraine's anti-ship missile R-360 "Neptune" with increased range of up to 1,000 km. pic.twitter.com/gOHgOFPoKr — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) August 25, 2025

Širi razvoj raketa

Ranije ovog mjeseca Ukrajina je otkrila i krstareću raketu Flamingo, za koju se tvrdi da može nositi bojnu glavu od 1000 kilograma i koja ima domet od oko 2900 kilometara. Zelenskij je prošlog tjedna rekao da bi Flamingo mogao ući u masovnu proizvodnju do veljače, dodatno proširujući ukrajinski arsenal dalekometnog oružja.