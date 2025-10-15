Ne trebaju nam nikakva istraživanja i statistike kako bi nam dokazali koliko su cijene rasle proteklih godina. Kada pogledamo cijene proizvoda od prije pet godina i usporedimo ih s današnjima, razlika je nevjerojatna te nam pokazuje koliko su poskupljenja brutalna.

A koliko su cijene porasle, možemo vidjeti i na primjeru novih podataka o cijenama automobila koje je objavila američka tvrtka Kelley Blue Book (KBB), koja prati to tržište. Iako se ti podaci odnose na tržište SAD-a, oni pokazuju trendove i na drugim tržištima, a ti trendovi govore o poskupljenjima, odnosno povećanju prosječne prodajne cijene automobila.

Prvi put u povijesti

Prema posljednjem izvještaju KBB-a, prosječna cijena pri kupovini novog automobila u SAD-u prvi put je premašila - 50 tisuća dolara.

Dok je još u drugoj polovici prošlog desetljeća ona iznosila oko 35 tisuća dolara, a 2020. godine oko 40 tisuća dolara, sada iznosi 50.080 dolara.

Od kolovoza je cijena novih automobila porasla za više od dva posto, dok je u rujnu ove godine taj porast dosegao 3,6 posto, što je najveći rast prosječne cijene vozila u posljednje dvije godine.

Erin Keating iz Cox Automotivea komentirala je kako su stručnjaci iz automobilske industrije očekivali ovakav razvoj događaja i probijanje barijere od 50 tisuća dolara: Bilo je samo pitanje vremena, pogotovo kada razmislite da je najprodavanije vozilo u Americi Fordov pickup koji stoji više od 65 tisuća dolara.

Tržište pokreću bogatija kućanstva

Trenutačno tržište novih automobila u SAD-u pokreću bogatija kućanstva, objasnila je. Takvi kupci imaju pristup kapitalu, kao i atraktivnim kamatnim stopama te oni općenito kupuju skuplje automobile. Također, jedan dio razloga za povećanje prosječne cijene automobila treba tražiti u rastućoj popularnosti električnih automobila (prošli mjesec zauzeli su 11,6 posto tržišta), čija je prosječna prodajna cijena viša od 58 tisuća dolara, kao i u segmentu luksuznih vozila te je zabilježen porast prodaje takvih automobila s cijenom većom od 75 tisuća dolara za više od 6 posto u odnosu na godinu ranije.

S druge strane, Keating kaže kako je tržište automobila vrijednosti 20 tisuća dolara - nestalo. Zbog toga se kupci s nižim prihodima, kojima su novi automobili preskupi, okreću tržištu rabljenih vozila.

Izvor: CNN