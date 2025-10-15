Ne trebaju nam nikakva istraživanja i statistike kako bi nam dokazali koliko su cijene rasle proteklih godina. Kada pogledamo cijene proizvoda od prije pet godina i usporedimo ih s današnjima, razlika je nevjerojatna te nam pokazuje koliko su poskupljenja brutalna.tri vijesti o kojima se priča Novo istraživanje otkriva Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga provedena velika analiza Patite od sindroma iritabilnog crijeva? Jedna terapija pokazuje velik potencijal u smanjenju simproma, a ne uključuje nikakve lijekove Službena najava Netflix priprema iznenađenje za pretplatnike za kraj ove godine
A koliko su cijene porasle, možemo vidjeti i na primjeru novih podataka o cijenama automobila koje je objavila američka tvrtka Kelley Blue Book (KBB), koja prati to tržište. Iako se ti podaci odnose na tržište SAD-a, oni pokazuju trendove i na drugim tržištima, a ti trendovi govore o poskupljenjima, odnosno povećanju prosječne prodajne cijene automobila.
Prvi put u povijesti
Prema posljednjem izvještaju KBB-a, prosječna cijena pri kupovini novog automobila u SAD-u prvi put je premašila - 50 tisuća dolara.
Dok je još u drugoj polovici prošlog desetljeća ona iznosila oko 35 tisuća dolara, a 2020. godine oko 40 tisuća dolara, sada iznosi 50.080 dolara.
Od kolovoza je cijena novih automobila porasla za više od dva posto, dok je u rujnu ove godine taj porast dosegao 3,6 posto, što je najveći rast prosječne cijene vozila u posljednje dvije godine.
Erin Keating iz Cox Automotivea komentirala je kako su stručnjaci iz automobilske industrije očekivali ovakav razvoj događaja i probijanje barijere od 50 tisuća dolara: Bilo je samo pitanje vremena, pogotovo kada razmislite da je najprodavanije vozilo u Americi Fordov pickup koji stoji više od 65 tisuća dolara.
Tržište pokreću bogatija kućanstva
Trenutačno tržište novih automobila u SAD-u pokreću bogatija kućanstva, objasnila je. Takvi kupci imaju pristup kapitalu, kao i atraktivnim kamatnim stopama te oni općenito kupuju skuplje automobile. Također, jedan dio razloga za povećanje prosječne cijene automobila treba tražiti u rastućoj popularnosti električnih automobila (prošli mjesec zauzeli su 11,6 posto tržišta), čija je prosječna prodajna cijena viša od 58 tisuća dolara, kao i u segmentu luksuznih vozila te je zabilježen porast prodaje takvih automobila s cijenom većom od 75 tisuća dolara za više od 6 posto u odnosu na godinu ranije.
S druge strane, Keating kaže kako je tržište automobila vrijednosti 20 tisuća dolara - nestalo. Zbog toga se kupci s nižim prihodima, kojima su novi automobili preskupi, okreću tržištu rabljenih vozila.
Izvor: CNN