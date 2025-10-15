SoMo Borac 2025. uskoro se održava u Mozaik Event Centru u Zagrebu, a napokon su poznati i “najboljih od najboljih” po mišljenju stručnog žirija. Od svih pristiglih prijava, stručni žiri suzio je izbor na finaliste koji će 24. listopada na dodjeli nagrada saznati je li upravo njihov projekt među dobitnicima u ukupno 16 kategorija Advertising i Media streama.

Žiri se sastoji od preko 80 stručnjaka iz cijele regije koji imaju čast birati regionalno najbolje digitalne radove, a proces žiriranja sastoji se od dva kruga - prvi krug je gotov i odabrani su radovi koji ulaze u uži izbor, a slijedi drugi krug koji uključuje odabir dobitnika u svim kategorijama koji će biti nagrađeni i objavljeni na dodjeli u Zagrebu.

Advertising žiri odradio je ozbiljan posao, s obzirom na 11 kategorija koje su objedinjene unutar streama. Među njima je i nova performance kategorija SoMo Video Impact, koja nagrađuje video sadržaje koji su postigli vrhunske rezultate te proširena kategorija Digital Product of the Year koja je postala međunarodna. Advertising žiri je bio podijeljen u 4 grupe - od koje svaka grupa žirira po 3 kategorije. Predsjednica Advertising žirija je Vanja Vaniček, direktorica marketinga, korisničkog iskustva i korporativnih komunikacija u E.ON Hrvatska. Ove godine najviše prijava zabilježila je kategorija SoMo Content, a svi finalisti su objavljeni na službenim stranicama SoMo Borca.

Medijski izdavači svoje projekte mogli su prijaviti u pet kategorija, a žirijem je predsjedala Anamaria Todorić, direktorica digitalne strategije Večernjeg lista i 24sata i članica HUDI-ja. Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI) suorganizator je SoMo Borca već treću godinu zaredom, a njihov doprinos iz godine u godinu jača Media stream. Ove godine uveli su novitet u obliku nagrade „Northern Star“ koja će se dodjeljivati projektima, kampanjama i suradnjama oglašivača, agencija, medija i institucija, a koji svojim djelovanjem doprinose jačanju neovisnosti, transparentnosti i inovativnosti hrvatskog digitalnog ekosustava. Namijenjena je članovima HUDI-ja, a prijave će ocjenjivati izvršni odbor udruge. Finalisti medijskog streama objavljeni su na linku.

Još uvijek stignete kupiti svoju ulaznicu za trinaesto izdanje SoMo Borca, a sve novosti pratite na SoMo Borac newsletteru te na SoMo Borac Facebooku, Instagramu i LinkedInu.

